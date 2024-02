Det viser navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Olivia har vært blant de ti mest populære jentenavnene siden 2015, men gikk for første gang helt til topps i fjor. Siden rundt årtusenskiftet har Olivia økt betraktelig i popularitet, ifølge SSB.

En fellesnevner for de ti mest populære jentenavnene er at alle bortsett fra Sofie ender på bokstaven A.

Økende trend

– Dette er en trend vi har sett over mange år, at navn med vokaler og lite konsonanter øker i popularitet. Spesielt dette med A-endingene er en tydelig trend. I år ser vi enda tydeligere at toppnavnene for jentene nesten utelukkende ender på bokstaven A, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Det var 366 jenter som fikk navnet Olivia i fjor, og 494 som fikk guttenavnet Lucas. På andreplass var navnene Emma og Noah, og på tredjeplass var Ella og Isak.

I 2022 var det jentenavnene Nora, Emma og Olivia som toppet statistikken. Hos guttene var det navnene Jacob, Noah, og Emil som var mest populære i fjor.

De ti mest populære jentenavnene i 2023 var Olivia, Emma, Ella, Leah, Sofie, Nora, Sofia, Maja, Alma og Ada. Sammenlignet med året før er nykommerne på jentelisten Maja, Alma og Ada.

Bibelsk navn på topp

Blant guttenavn i 2023 var det Lucas, Noah, Isak, Oliver, Kasper, Elias, Emil, Jakob, Oskar og Theodor som toppet listen. Kasper og Elias er nykommerne på topplisten over guttenavn.

Det bibelske navnet Lucas har ligget på topplisten for guttenavn i 17 år. Lucas lå på delt tredjeplass i fjor og lå sist gang på førsteplass i 2018.

Det mest brukte norske kvinnenavnet gjennom tidene er for øvrig Anna, og det mest brukte mannsnavnet er Ole.

SSBs navnestatistikk oppdateres hvert år, og den viser hvilke navn som har blitt gitt til nyfødte som er folkeregistrert i Norge.