Hvert år undersøker Nordpass hva som er verdens mest brukte passord.

Nå er undersøkelsen fra 2023 klar, og Nordpass deler resultatene i en pressemelding.

De kan opplyse at det vanligste passordet i år er «123456».

Topp ti-listen over mest brukte passord ser slik ut:

123456 admin 12345678 123456789 1234 12345 password 123 Aa123456 1234567890

«123456» har vært det mest populære passordet i fire av fem årlige undersøkelser fra Nordpass.

Om undersøkelsen Vis mer ↓ Nordpass skriver at passord-listen har blitt satt sammen i samarbeid med uavhengige forskere som spesialiserer seg på forskning på cybersikkerhet. Dataene som presenteres i studien representerer ikke absolutt passordbruk over hele verden. Forskere analyserte et utvalg på 4,3TB på tvers av 35 land, med passord hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, inkludert de på det mørke nettet. Ingen personopplysninger skal være innhentet eller kjøpt av NordPass for å gjennomføre studien.

Verst på strømming

I årets undersøkelse har Nordpass for første gang også undersøkt hvilke passord folk bruker for ulike tjenester.

Slik har de funnet ut at passord som brukes til strømmetjenester, som Netflix, er de svakeste - på tvers av flere land.

Andre globale trender er at mange lager passordnavn knyttet til nettspill eller fiksjon. Blant topp 20 mest populære passord i år, var blant annet «Aladdin66» i Taiwan og «Supermario12» i Østerrike.

I tillegg er passord med geografisk plassering og rene tallrekker, som «barcelona» eller «12345» populært.

Knekker de fleste passord

Noe av det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen er at så mange som 70 prosent av passordene på årets globale liste kan knekkes på mindre enn ett sekund.

Teknologisjef Thomas Smalakys i Nordpass har samlet sammen flere tips for sikker administrering av innloggingsinformasjon.

1. Lag lange og komplekse passord

«123456 er ikke lenger godt nok», sier Smalakys. Han fraråder passord som er enkle å gjette og anbefaler å bruke tilfeldige passord på 20 tegn som inneholder store og små bokstaver, symboler og tall.

2. Unngå å lagre passordene i nettleseren og bruk en passordbehandler

Med malware-angrep rettet mot innloggingsinformasjon lagret i nettlesere, anses tredjepartsprogrammer for passord-administering som et sikrere valg for lagring av innloggingsinformasjon.

3. Begynn å ta i bruk adgangsnøkler

Et økende antall nettsteder tilbyr nå muligheten til å få tilgang til kontoer med adgangsnøkler i stedet for passord. Selv om adgangsnøkler ikke vil erstatte passord ennå, er dette definitivt fremtiden for autentisering, mener Nordpass.

4. Vær på vakt

For å beskytte deg mot skadelig programvare, vær påpasselig med alt du laster ned til datamaskinen. Skadelig programvare distribueres ofte via phishing-e-poster – så lær deg hvordan du gjenkjenner dem.