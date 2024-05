Ifølge undersøkelsen Opinion har laget for FriFagbevegelse og Dagsavisen har Høyre og Frp 47 prosent oppslutning blant kvinner mellom 18 og 24. For kvinner mellom 25 og 29 år har partiene 38 prosent oppslutning.

Tallene er dårlig nytt for Arbeiderpartiet og skiller seg vesentlig fra valgresultatet i 2023, ifølge valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– I lokalvalget var det først og fremst unge menn som stemte Høyre og Frp, mens unge kvinner sverget til Ap og SV. Nå har disse kvinnene forlatt Ap og Sp og søkt seg til Høyre og Frp, sier Bergh til FriFagbevegelse.

Valgforsker Johannes Bergh har ikke sett noen lignende tall tidligere. Han omtaler det som en kvinnelig høyre-bølge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er veldig interessant at bildet av en Høyre-bølge med kvinner er så klart som nå. Jeg har ikke sett noen lignende tall tidligere, sier han.

Fpu-leder Simen Velle er fornøyd med målingen.

– Det har vært spekulasjoner det siste halve året om at jeg kun appellerer til unge menn. Derfor er det ekstra deilig og gode nyheter for oss at det kommer en så bred og stor måling som bekrefter hva som er sannheten, sier Simen Velle.

AUF-leder Astrid Hoem kaller på sin side tallene nedslående.

Venstresiden er nødt til å vinne de unge tilbake, slår AUF-leder Astrid Hoem fast. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Undersøkelsen ble gjennomført fra oktober 2023 til april 2024 med 7000 respondenter.

Partienes oppslutning for alle aldersgrupper er som følger: H 26, Ap 19, Frp 14, SV 10, Sp 7, Rødt 5, V 6, KrF 4, MDG 4, Andre 6.