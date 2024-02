Det vil innebære at låter av blant andre Taylor Swift, The Weeknd, BTS, Adele og Drake vil forsvinne fra den sosiale plattformen, ifølge BBC.

I forhandlingene om en ny lisensavtale har Universal blant annet lagt press på Tiktok for å få bedre godtgjørelse for artister og låtskrivere, skriver musikkselskapet i et åpent brev til sine artister og komponister.

– Tiktok forsøker å bygge en musikkbasert virksomhet uten rettferdig betaling for musikken, mener plateselskapet. De sier Tiktok kun står for 1 prosent av Universal Musics omsetning.

Dersom de ikke blir enige med Tiktok om en forlenging i løpet av det neste døgnet, utløper avtalen 31. januar. Uten en avtale, blir all Universal-musikk fjernet fra den populære sosiale plattformen.

Tiktok har ikke kommet noe umiddelbart svar på Reuters' forespørsel om en kommentar. I en uttalelse lagt ut på hjemmesiden onsdag kaller Tiktok det «trist og skuffende at Universal har satt sin egen grådighet over sine artisters og låtskriveres interesse», og påpeker at man har kommet til enighet med andre selskaper.