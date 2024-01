52-åringen skal være på plass i Paris og rapportere fra mesterskapet. Der skal han blant annet overvære konkurranser, utforske OL-byens severdigheter og besøke utøvere og deres familier.

– Vi kommer til å få se noen fantastiske konkurranser, også kommer jeg selvsagt til å ta med Snoop-stilen til miksen, sier rapperen ifølge Hollywood Reporter.

Snoop Dogg har kommentatorerfaring fra OL tidligere. Hans kommentering av dressurkonkurransen sammen med komikeren Kevin Hart under OL i Tokyo i 2020 ble en internettsensasjon og fikk millioner med visninger.

Molly Solomon, ansvarlig for NBCs dekning av de olympiske lekene til sommeren, sier at hun ikke vet hva som vil skje hver dag under mesterskapet, men at Snoop Dogg kommer til å bringe sitt unike perspektiv til OL-rapporteringen deres.