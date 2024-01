Norsk filminstitutts arrangement Filmvåren omfatter 16 norske filmer som blir å se i månedene fremover. Ikke mindre enn tre skrekkfilmer er underveis.

Hele fem er dokumentarer, blant annet fra den palestinske «Ambulanse»-regissøren Mohamed Jabaly.

Men det er også flere barne- og ungdomsfilmer i vente, som «Victoria må dø» – som kan representere en trend denne filmvåren: At flere av filmene som får nasjonal kinovisning er laget regionalt, eller som resultat av entusiasmedrevne prosjekter.

– Gledelig

«Victoria må dø», som handler om at to skilsmissebarn lar seg inspirere av tegneseriebladet «Hitmen» til å bli kvitt stemoren, spilt av Ine Marie Wilmann, er nettopp en slik regional satsing fra Vestlandet.

– Vi gleder oss over at det også denne våren kommer en barnefilm med regional forankring, sier Teréz Hollo-Klausen, som er avdelingsdirektør for utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt (NFI).

Mens vi gjerne trekker inn i kinomørket om høsten og vinteren, går besøksstatistikken ned jo lysere det blir. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Hun mener det vitner om en skapertrang der mange ønsker å komme til orde – og finner veien frem dit på alternative måter.

– Flere av vårens filmer er lavbudsjettsfilmer der NFI ikke er hovedfinansiør, og det er noe overraskende at såpass mange slippes i samme halvår. Det er verdt å huske på at mange senere veletablerte filmskapere har startet på nettopp denne måten, sier Hollo-Klausen om disse filmene.

Fra Karpe til zombier

Filmvåren favner også på storsatsinger, blant annet «Håndtering av udøde» som er langfilmdebuten til Thea Hvistendahl som tidligere har regissert Karpe-filmen «Adjø Montebello». Hvistendahls film har Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie i store roller og er en filmatisering av svenske John Ajvide Lindqvists zombieroman. Filmen har et budsjett på oppunder 50 millioner kroner.

Filmen «Eallogierdu – Tundraens voktere» beskrives som den første kjærlighetsfilmen fra Sapmi. Foto: Norsk Film Distribusjon / Handout / NTB

NFI-avdelingsdirektør Hollo-Klausen trekker frem at flere av filmene som presenteres tirsdag på Filmens hus allerede har fått anerkjennelse internasjonalt. «Eallogierdu – Tundraens voktere» hadde verdenspremiere i Toronto, dokumentaren «Livet er vakkert» til Mohamed Jabaly fikk pris under IDFA i Amsterdam i fjor høst. «Ibelin» – om den muskelsyke gameren Mats' rike onlineliv – vises på Sundance-festivalen senere denne måneden.

«Håndtering av udøde» er plukket ut som åpningsfilm til Göteborg filmfestival.

Mangfold

– Det er gledelig at det skapes innhold for en bredt sammensatt publikumsgruppe. Samlet byr filmvåren på et godt mangfold av filmskapere, sier Terez Hollo-Klausen og trekker særlig frem de sterke kvinnelige debutantene.

Det er også en solid «mannefilm» i vente med Dag Haugeruds «Sex», med Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise i rollen som to feiere som overrasker hverandre i lunsjen en dag med å snakke om det å ha sex med andre menn – og om det er å være utro. «Sex» er første film ut i en trilogi, som først skal vises på kino og så på Viaplay.

Dag Johan Haugerud vant Amandapris for «Barn» i 2019, og melder seg denne filmvåren med første del av en trilogi. Den første filmen har fått navnet «Sex». Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Ingen dragere

– Denne filmen er også et godt eksempel på vårens innholdsmangfold, blant annet med frisk dialog om legning og seksualitet, sier Hollo-Klausen.

Hun er likevel er nøktern når det gjelder hva vårens filmer vil gjøre for kinostatistikken på norskfronten, og påpeker overfor NTB:

– Det som har vært en tendens de siste årene, er at de større filmene samler seg inn mot jul. Det så vi i fjor, og det vil vi se også høsten 2024. Våren har ikke de største publikumsdragerne, selv om julens storfilmer vil gjøre utslag på statistikkene de neste par månedene. Og i motsetning til filmhøsten, så trappes kinobesøket ned jo lysere det blir. Er det godt vær i mai, så synes det på kinobesøket.