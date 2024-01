Under sendingen viste nemlig fjernsynskanalen et klipp av en kvinne som blottet et bryst da man filmet fans i gaten Bourbon Street i New Orleans.

I sosiale medier sirkulerer det klipp av hendelsen, og ESPN beklager nå at den ble kringkastet på kanalens sending.

Scenen der kvinnen drar ned toppen sin og viser brystet, ble vist like etter en reklame underveis i kampen.

Washington Huskies slo Texas Longhorns 37-31 og er klar for finale i collegesluttspillet.

– Vi beklager at dette skjedde og at videoen kom på lufta i sendingen, uttaler Bill Hofheimer i ESPN til nyhetsbyrået AP.