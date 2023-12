Den nye, norske serien «Knekt» kom på åttende plass over årets met sette serier på HBO Max i 2023, skriver videostrømmetjenesten i en pressemelding.

Serien er laget av skaperne av Hvite Gutter og hadde premiere i august. Den handler om tre kompiser som starter en ulovlig pokerklubb for å tjene raske penger, uten at de helt skjønner hva de begir seg ut på. Den ble omtalt som «Norsk kvalitet på veldig høyt, internasjonalt nivå» av Nettavisen.

Øverst på listen over mest sette serier på strømmetjenesten tronet «The Last of Us», «And Just Like That … » sesong 2 og «Succession» sesong 4.

