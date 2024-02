I mars kommer det 118 nye emojier til Iphone.

De fleste er oppdaterte utgaver av allerede eksistrende emojier, men Apple lanserer også seks helt nye emojier.

De nye emojiene er lime, brun sopp, føniks, et brutt kjede, et hode som rister sidelengs og et hode som nikker nedover.

I tillegg lanserer de fire kjønnsnøytrale familie-emojier.

Resten av de nye emojiene er stort sett nye retninger og hudfarger for emojier som finnes fra før, som de løpende og gående emojiene.

Her er en oversikt over de nye emojiene, fra Emojipedia. Foto: Emojipedia

Nettstedet Emojipedia har fått tilgang på beta-versjonen av oppdateringen Ios 17.4. De var en av de første til å melde om de nye emojiene.

Ifølge Apple selv skal oppdateringen rulles ut på smarttelefoner fra starten av mars 2024.