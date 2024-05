Noen mer detaljert forklaring enn det har vi ikke fått, og anken ble avvist etter kort tid, skriver organisasjonen selv på Facebook.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, men det er skummelt at en så viktig kanal for oss kan bli stengt så raskt og på en måten som ikke gir oss noen mulighet til å vite med sikkerhet hva som er årsaken. Det innebærer også at innsamlingsarbeidet vårt blir stoppet, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan Internasjonal Norge til NTB.

Plan Norges siste innlegg på plattformen handlet om Rafah og hadde rundt 10.000 «likes» like før kontoen ble deaktivert, ifølge Aftenposten.

– Vi har samlet inn mye penger til Gaza via Instagram og har delt mye innhold om krigen. Det eneste vi vet, er at både vi og andre har fått annonser med innhold om Gaza blokkert tidligere, og at vi har hatt problemer med å publisere innhold om samme tema. Vi håper ikke det er medvirkende til at kontoen er blitt stengt, men så lenge vi ikke vet, kan vi bare spekulere, sier Partapuoli.