Strømmetjenesten Netflix fortsetter å satse på den gamle «Mean Girls»-stjernen Lindsay Lohan, som har gjenoppfunnet seg selv som skuespiller i søte, romantiske filmer og nå utforsker komedier.

Hun gjorde comeback i julefilmen «Falling for Christmas» i 2022, og 15. mars» står «Irish Wish» for tur – med den norske tittelen « En irsk romanse », melder Netflix Tudum.

– Hyggelig historie

Lohan spiller Maddie Kelly, som sørger over at drømmemannen hennes snart skal gifte seg med bestevenninnen og hun som vanlig må være brudepike. Etter å ha tenkt et ønske ved en forhistorisk stein i Irland, våkner hun som Pauls vordende brud. Men så viser det seg at Maddies romantiske fantasier ikke helt tåler dagens lys. Hennes virkelig sjelevenn er en helt annen enn Paul.

– Det er en hyggelig historie om flaks og kjærlighet og selvtillit, sier Lohan, og kaller rollen for den første der hun spiller en kvinne som står på egne bein i verden.

«En irsk romanse» er den første filmen ut av to som Lohan skal gjøre for Netflix. Lillebroren Dakota har også en rolle i filmen, sammen med Ed Speleers, Alexander Vlahos, Jane Seymour, Elizabeth Tan og Ayesha Curry.

Kate Winslet spiller maktsyk kansler i HBOs nye serie «The Regime». Foto: AP / HBO / NTB

Flere godbiter

* 4. mars var det strømmepremiere på HBO-serien «The Regime», der Kate Winslet spiller maktgal kansler i spissen for et autoritativt regime i ferd med å falle fra hverandre. Bak står «Succession»-produsentene, mens manus er skrevet av Stephen Frears («Farlige forbindelser»).

* 21. mars kommer David Benioff og D.B. Weiss’ sci-fi serie «3 Body Problem» på Netflix, som det er knyttet store forventninger til.

* 11. mars kommer tredje – og siste – sesong av «Young Royals», den svenske Netflix-serien fra internatskolen Hillerska, der Sveriges kronprins William og kjæresten Simon går nye utfordringer i møte. Andresesongen sluttet med at han kom ut av skapet offisielt.

* «Renegade Nell» er strømmetjenesten til Disneys nye serie originalserie, med manus av «Happy Valley»-skaper Sally Wainwright. Handlingen foregår på 1800-tallet, der skarpe, modige Nell Jackson finner seg feilaktig beskyldt for drap – og blir den mest beryktede lovløse i landet. Louisa Harland fra «Derry Girls» spiller Nell.