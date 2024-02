Utpressing på nett er ikke nytt, men før var dette oftere bare en trussel, skriver Frende Forsikring i en pressemelding.

Ifølge dem er det en økende trend at hackere bruker passord-knekkende teknologi for å få tilgang til private bilder på Snapchat. Offeret får så tilsendt en sms med kopi av bildet, og trues til å betale for at det ikke skal bli spredt videre.

Selv om man betaler det hackerne ber om, er det ingen garanti for at de slutter med utpressingen og lar deg være i fred, ifølge forsikringsselskapet.

– Vi har snakket med unge menn som har betalt flere ganger, men som likevel blir presset til å betale mer, sier Tina Jerstad i sikkerhetsselskapet Tenerity.

Hun råder offer for denne typen svindel om å anmelde forholdet til politiet, og til ikke å betale det svindlerne ber om.

– Husk å dokumentere alt. Ta vare på meldinger du får, ta skjermbilder eller ta opptak av skjermen for å sikre bevis på at det har skjedd noe kriminelt.