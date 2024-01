– Det er ikke slutt for The Gathering, men årets arrangement er avlyst etter en samlet vurdering fra styret og arrangementsledelsen, sier Trine Haanæs i ledergruppa til The Gathering til VG.

Hver påske siden 1992 har datafesten pleid å gå av stabelen i Hamar med opp mot 5000 dataglade unge og voksne. Som følge av pandemien ble datatreffet også avlyst i 2020 og 2021.

– Dette er et arrangement som vi bryr oss veldig mye om, og det er et viktig sted for at barn og unge skal møte likesinnede. Vi har all intensjon om å komme tilbake igjen med et arrangement, sier Haanæs.