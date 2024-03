1. mars

Royal Crackers, sesong 2 - HBO Max

Den populære animerte komedien fra Adult Swim om en dysfunksjonell familie som slåss om hvem som skal arve et annenrangs kjeksimperium er tilbake.

Somebody Feed Phil, sesong 7 - Netflix

Phil Rosenthal, mannen bak Alle elsker Raymond, reiser verden rundt for å oppleve lokal mat og kulturi blant annet Bangkok, Lisboa og Mexico by.

Furier, sesong 1 - Netflix

En ung kvinne vil hevne farens død, og blir viklet inn i nettet til Furia, hun som bevarer freden i den kriminelle underverdenen i Paris.

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin, sesong 1 - Apple TV +

Som tittelen tilsier: Her legger den britiske komikeren Noel Fielding ut på en serie vilt absurde eskapader i denne fulstendig fiktive versjonen av livet til den beryktede 1700-tallets motorveirøver Dick Turpin.

4. mars

The Regime, sesong 1 - HBO Max

Den stjernespekkede nye HBO-serien, med Oscar-belønte Kate Winslet i hovedrollen, er en seks episoder lang dramaserie om et autoritært regime i nåtidens Europa. Vi følger regimet fra innsiden av palassets vegger idet det er i ferd med å kollapse.

Hot Wheels Let's Race, sesong 1 - Netflix

Seks håpefulle få de ferdighetene de trenger for å bli neste generasjon utrolige sjåfører.

The Halcyon, sesong 1 - Viaplay

The Halcyon utspiller seg på et travelt og glamorøst femstjerners hotell i 1940, og viser livet i London gjennom krigen og innvirkningen på familier, politikk og arbeid i alle sosiale lag.

5. mars

Death and other details, sesong 1 - Disney+

Er satt i glamorøse omstendigheter blant verdenseliten. Serien dreier seg hovedsakelig om den smarte, men rastløse, Imogene Scott (Violett Beane), som befinner seg på feil sted til feil tid (ok, hun kan vel egentlig skylde seg selv), og som dermed blir hovedmistenkt i et mord- mysterium som ble begått bak lukkede dører.

Queens, sesong 1 - Disney+

Seks ikoniske verdener styrt av de mest imponerende kvinnelige lederne i dyreriket.

The Program: Cons, Cults and Kidnapping, sesong 1 - Netflix

Flere år etter å ha blitt sendt til en internatskole plages en kvinne av det hun opplevde, og hun avdekker korrupsjon og mishandling av vanskeligstilt ungdom i bransjen.

6. mars

Kitchen Nightmares, sesong 8 - Viaplay

Gordon Ramsay besøker restauranter som sliter i USA og bruker en uke på å hjelpe dem med å snu trenden og få suksess.

Extraordinary, sesong 2 - Disney+

Etter åpenbaringene fra første sesong, er gjengen nå på et punkt i livet der de er klare for å gjøre sitt beste forsøk på å være ordentlige voksne. I denne sesongen følger vi Carrie og Kash som gjenoppliver sitt platoniske forhold, samtidig som de forsøker å finne sin egen vei. Jizzlord er på søken etter hvor han virkelig hører hjemme, og Jen streber etter selvutvikling – noe som ikke er lett når du har en forkjærlighet for selvsabotasje.

Full Swing, sesong 2 - Netflix

Denne dokumentarserien følger en mangfoldig gjeng med profesjonelle golfspillere - på og utenom banen - gjennom en nådeløs konkurransesesong.

Supersex, sesong 1 - Netflix

Dette er historien om hvordan Rocco Siffredi brøt eg fri fra et beskjedent livog ble verdens største pornostjerne. Inspirert av virkelige hendelser.

7. mars

The dog house, sesong 5 - HBO Max

Observerende dokumentar fra Wood Green-dyreveldedigheten i Godmanchester. Vi følger arbeidet til staben, som kobler hjemløse hunder med lovende nye eiere.

The Disappearance, sesong 1 og 2 - HBO Max

Polsk rettsdrama som følger en advokat som ikke gir seg før hun kommer til bunns i hva som er sannheten.

ARA San Juan: The Submarine that Disappeared, sesong 1 - Netflix

Den tragiske forsvinningen av enmilitærubåt sjokkerte verden i 2017. Denne gravende dokumentarserien om hendelsen er basert på intervjuer med eksperter og slektninger.

The Gentlemen, sesong 1 - Netflix

Når aristokratiske Eddie arver familiens eiendom, oppdager han at det er hjem for et enormt marihuanaimperium - hvis eiere er kommet for å bli.

8. mars

The Reluctant Traveler with Eugene Levy, sesong 2 - Apple TV+

Stjernen og medskaperen av «Schitt’s Creek» kommer tilbake denne måneden for sesong to av «The Reluctant Traveler with Eugene Levy». Den første sesongen fikk en respektabel poengsum på 87 prosent fra kritikere på Rotten Tomatoes.

11. mars

Quiz: The Who Wants to be a Millionaire? Scandal, sesong 1 - Viaplay

Når TV-produsenten Paul Smith setter alt på spill for å produsere "Who Wants to be a Millionaire?", blir en families elskede pub-quiz-hobby til en besettelse.

Young Royals, sesong 3 - Netflix

Sesong 3 av den populære serien med prins Wilhelm fra den prestisjefylte internatskolen Hillerska kommer tilbake.

12. mars

The Cleaning Lady, sesong 2 - HBO Max

En kambodsjansk lege kommer til USA i forbindelse med en legebehandling for å redde sønnen sin. Når systemet svikter, blir hun vaskedame for kriminelle, og hun bruker kløkten sin til å finne sin egen vei i den kriminelle underverden.

Turning Point: The Bomb and the Cold War, sesong 1 - Netflix

Med førstehåndsberetninger og tilgang til fremtredende personer rundt om i verden utforsker denne omfattende dokumentarserien den kalde krigen og dens ettervirkninger.

13. mars

See you in another life, sesong 1 - Disney+

En spansk originalserie basert på Manuel Jabois sin bok, som igjen er basert på et intervju om et terrorangrep på europeisk jord i mars 2004.

Bandidos, sesong 1 - Netflix

Er oppfinnsomhet - og litt flaks - nok til å redde disse tyvene med en improvisert plan?

14. mars

The girls on the bus, sesong 1 - HBO Max

The Girls on the Bus, skapt av Amy Chozick og Julie Plec, er et karakterdrevet drama inspirert av Chozicks erfaringer som politisk reporter og et av kapitlene i boken hennes «Chasing Hillary». Serien handler om fire kvinnelige journalister som fotfølger presidentkandidater underveis i valgkampen.

Girls5eva, sesong 3 - Netflix

En jentegruppe som hadde én hitlåt på 90-tallet prøver å gjøre comeback mens de tar seg av familie, forhold og gledene og nedtureme forbundet med å være halvveis i livet.

15. mars

Chicken Nugget, sesong 1 - Netflix

En kvinne går inn i en merkelig maskin og blir til en... Kyllingnugget?! Nå må faren hennes og en beundrer legge ut på en sprø reise for å få henne tilbake.

Manhunt, sesong 1 - Apple TV+

En konspirasjonsthriller om en av de mest kjente, men minst forståtte, forbrytelsene i historien: Drapet på president Abraham Lincoln.

Iron Reign, sesong 1 - Netflix

Joaquín Manchado styrer narkotikaimperiet sitt med jernhånd fra havnen i Barcelona - helt til en ny forsendelse skaper problener for forretningene og familien.

The Outreau Case: A French Nightmare, sesong 1 - Netflix

Denne dokumentaren gir et innblikk i Outreau-saken, en av de største skandalene i fransk historie. En tragedie som omfatter barnemishandling og justismord.

19. mars

Photographer, sesong 1 - Disney+

En dokuserie i seks deler som følger ikoniske fotografer.

Physical: 100, sesong 2 - Netflix

Den rå, fysiske koreanske konkurransen er tilbake med en andre sesong.

Forever Queens, sesong 2 - Netflix

Denne serien følger de meksikanske popkulturikonene Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel og Lorena Herrera som ønsker å fornye seg selv.

20. mars

The Good Doctor, sesong 7 - Viaplay

Kan en person uten evne til å relatere til andre mennesker, faktisk redde liv? En ung kirurg som har problemer med å kommunisere, beroliger sine pasienter med sin nærmest overnaturlige kunnskap.

Palm Royale, sesong 1 - Apple TV+

SNL-stjerna Kristen Wiig spiller hovedrollen som Maxine Simmons, en outsider som prøver å få innpass i Palm Royale Club (og dermed det floridiske høysamfunnet) sommeren 1969 etter at hun ble kastet til sides av ektemannen og omgangskretsen.

X-men ’97, sesong 1 - Disney+

Marvel Studios’ X-Men ‘97 er en oppfølger av favoritten og klassikeren X-Men: The Animated Series, med helt nye historier om alles favorittmutanter.

21. mars

3 Body Problem, sesong 1 - Netflix

Fem smarte venner gjør sjokkerende oppdagelser i forskjellige tiår og på forskjellige kontinenter når vitenskapens lover oppløses og en eksistensiell trussel oppstår.

22. mars

Buying Beverly Hills, sesong 2 - Netflix

Mauricio Umanskys familiebedrift, The Agency, representerer noen av de mest overdådige eiendommene i Beverly Hills. Men her lurer drama rundt hvert eneste gatehjørne.

24. mars

Wisting, sesong 4 - Viaplay

En idyllisk sommerkveld forsvinner seks år gamle Clifford Greenwood sporløst. Dagen etter blir en hotellansatt funnet død. Wisting og kollegene hans har enormt press på seg for å finne gutten i tide.

27. mars

The Believers, sesong 1 - Netflix

Når en nyoppstartet bedrift blir nedtynget av gjeld, iverksetter tre gründere en risikabel svindel ved å få et buddhistisk tempel til å betale ned på et enormt lån.

29. mars

Fraggle Rock: Back to the Rock, sesong 2 - Apple TV+

Fraglene er tilbake for nye eventyr! I den andre sesongen av den Emmy-prisvinnende serien blir innbyggerne i Fraggle Rock tvunget til å konfrontere fortiden sin og feire deres gjensidige avhengighet.

Renegrade Nell, sesong 1 - Disney+

England, 1705: Anklaget for drap og på flukt med søsteren, tyr Nell Jackson til landeveisran for å overleve. Med hjelp fra sitt «sidekick» med superkrefter, en sprek liten ånd kalt Billy Blind, innser Nell at skjebnen har plassert henne på feil side av loven av en grunn. En grunn som er mye større enn hun noen gang kunne forestilt seg: Nemlig å beseire et magisk komplott mot dronningen av England.

Is It Cake?, sesong 3 - Netflix

Dyktige kakekunstnere lager de deiligste kopier av håndvesker, symaskiner og mye mer i denne utrolige bakekonkurransen som er inspirert av et populært meme.

30. mars

Jerrod Carmichael: Reality Show, sesong 1 - HBO Max

Dokumentarkomedie som følger Jerrod Carmichael der han navigerer venner, familie og fremmede i hans søken etter kjærlighet, samhold og sex.