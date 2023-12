– Jeg vil si at det er bedre enn ganske gode tall. Det er helt fantastiske tall. Det er vi veldig glade for. Det er vært en meget god TV-helg for TV 2, sier programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2, Trygve Rønningen til Kampanje.

Den første sesongen gikk på TVNorge for åtte år siden, men denne gangen har «Asbjørn Brekke» funnet veien til TV 2.

Rollefiguren fra Abildsø i Oslo spilles av Espen Eckbo, der han får besøk av en kjendis hver dag.