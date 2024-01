Sesongen ledes av Andreas «Tix» Haukeland, og dronningen av «Paradise Hotel»: Triana Iglesisas, skriver Viaplay i en pressemelding.

Gjestene som sjekker inn i årets sesong er:

Helin Moe, Lotte Reinholdtsen, Bendik Hay Rognes, Fannar Thor Heiduson, Amalie Therese Augustyniak Lund, Sondre Bøhler Skulbørstad, Mario Marcelino Riera, Aurora Hellerud Gude, Emelie Åsa Kristina Markusdotter Bergström, Johannes Magnussen, Karl Weihe, Maryann Noor Risbøl, Ferdinand Rygh, Naomi Aretha-Sue Oseki, Martine Sjøhaug, Erlend Storvig og Dina Cumurija.

Mange trøndere kjenner kanskje igjen spesielt ett navn på lista: Bendik Hay Rognes.

Med det famøse sitatet i Adresseavisen 21. mai 2021, i tjukkeste korona-tida, gjorde trønderen seg bemerket:

«Jeg tenker vi bidrar til at samfunnet overholder smittereglene og samtidig sørger vi for at utestedene holdes åpent, for vi blar jo opp mye laks», sa Rognes den gang.

Nå dukker han opp på Paradise-hotellet i Mexico.

Det dukker også opp en annen trondhjemmer i paradis. Erlend Storvig (27) sjekker inn som singel.

Foto: Viaplay / Roy Darvik

– Det er en sann glede å endelig kunne gi seerne en rykende fersk sesong av «Paradise Hotel». For vi er virkelig tilbake med alt det innebærer. Her blir det romanser, tvister som får det til å skurre i mosen, backstabbing i ryggen og tøffe valg som fører til deltakere som bærer gnag, sier programdirektør Anine Johansen i pressemeldinga.

«Paradise Hotel» har premiere 22. januar.