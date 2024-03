Kjærlighetshistorien mellom prins Wilhelm og skolekameraten Simon har siden premieren i 2021 blitt en stor suksess.

Serien, som utspiller seg i et internatmiljø på den fiktive skolen Hillerska i Sverige, har fans over hele verden og har forandret livet til de to hovedrolleinnehaverne – Edvin Ryding, prinsen, og Omar Rudberg, som spiller kjæresten hans.

Nye utfordringer

– På et personlig plan er man selvsagt svært takknemlig. Jeg slutter liksom ikke å overraskes over hvor vakkert det er på et vis, publikums respons er utrolig, sier Edvin Ryding og legger til:

– Livet har også forandret seg på et profesjonelt plan i forbindelse med serien. Man har samtaler man ikke hadde før, med mennesker som man ikke møtte tidligere. Dører har åpnet seg.

I tredje sesong, der de fem første episodene kan strømmes fra 11. mars og den sjette og siste legges ut 18. mars, er prins Wilhelm og Simon offisielt et par.

Men når det er sagt, er ikke reisen friksjonsfri – nye utfordringer venter «Wilmon», som fansen rundt i verden kaller paret. For i bakgrunnen smir rivalen August (Malte Gårdinger) sine planer.

Edvin Ryding (t.h.) og Omar Rudberg har hovedrollene som prins Wilhelm og Simon i Netflix-serien «Young Royals». Foto: Samuel Steén / TT / NTB

Følelsesladd

Omar Rudberg oppsummerer hva som er i vente i tredje sesong:

– Det er virkelig en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Man får se veldig mye kjærlighet, men også mye drama og svik.

At dette også er finalen, gjør historien enda et hakk bedre, mener Edvin Ryding:

– Man vet at dette er slutten, og det gjør at innsatsen blir høyere. Det er mer som står på spill. Det gjør at alt føles mye større og voldsommere og kraftigere, sier seriens prins.

– Verdig avslutning

De to unge skuespillerne merker at fansens forventninger til den siste og avsluttende sesongen av «Young Royals» er enorme.

– Det er tydelig hvordan folk prater i sosiale medier. Det er høye forventninger, som er slik det skal være. Det er veldig fint, sier Ryding, mens Rudberg sier han har en magefølelse om at folk vil like det som er i vente.

– For vi har også gjort alt vi kan, gjort vårt beste. Jeg tror vi alle ser fram til å få gjøre en verdig avslutning.