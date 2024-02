Bransjebladet skriver at strømmetjenesten HBO er i ferd med å se på historien om erobringene til Aegon Targaryen.

«Aegon's Conquest» beskrives som en såkalt prequel til HBOs første slike spin-off-serie, «House of the Dragon», der andre sesong blir å se til sommeren.

Den forteller historien om hvordan Aegon Targaryen invaderte kontinentet Westeros på en brutal og blodig måte. Han og hans to søsterkoner Rhaenys og Visenya underla seg seks av de sju kongerikene ved hjelp av sine ildsprutende drager.

En modell av de berømmelige dragene fra «Game of Thrones» på utstilling i Oslo i 2014. Foto: Aleksander Andersen / NTB

En rekke slike spin-off-ideer har stadig vært under utvikling, og «Aegon's Conquest» kan komme til å bli den tredje som realiseres:

Innspillingen av «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» skal begynne senere i år. Den er basert på George R.R. Martins «Dunk and Egg»-historier.