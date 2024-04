Studio 1 på Marienlyst ble onsdag ettermiddag fylt med gjester som fikk se Lindmo gjøre det hun har gjort vår og høst siden 2012: Få kjente og ukjente mennesker til å fortelle sterke historier.

Men nå er det slutt. Fredag sendes aller siste utgave av talkshowet.

– Egentlig er det jo helt sånn som det pleier å være. Vi har gjort den samme jobben med å forberede og plukke gjester på øverste hylle og få dette i stand. Men så er det også litt annerledes. For plutselig så er det siste gangen vi skal gjøre dette, denne dansen som vi kan så godt, sa Lindmo til NTB like før innspillingen startet.

Det har blitt om lag 350 programmer og flere Gullruten-priser siden starten i 2012.

– Hva tror du om framtiden til talkshow som dette?

– Jeg tror at den gode samtalen alltid kommer til å fengsle oss. Og så kommer formen til å forandre seg, det er jeg sikker på, sa Lindmo på onsdag.

Pressen var invitert til å overvære innspillingen av siste episode av Lindmo onsdag. NRK har varslet at de ikke har planer om å erstatte talkshowet med et nytt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Slutt for talkshow?

NRK har ikke planer om å erstatte Lindmo med et annet talkshow, sa underholdningsredaktør Charlo Halvorsen til Kampanje tidligere denne uka.

– Vi har hatt talkshow på fredagene nå i mange år, men det er store endringer i publikums seervaner fra lineær-TV til strømming. Vi må knekke noen koder for å gjøre talkshow mer tilgjengelig i en valgbar verden. Det er sikkert mulig, men vi har ingen planer om det nå, sa han til bransjemagasinet.

Denne sesongen har programmet i snitt hatt 478.000 seere, ifølge en oversikt NRK har delt med NTB. Mens programmet 12. januar hadde 581.000 seere, var tallet for nest siste program 22. mars 394.000.

Det er langt unna høydepunktet høsten 2018 da ett av programmene hadde nær én million seere.

– Forvalter viktige historier

Lindmo vil ikke framheve enkelte gjester eller historier som har gjort spesielt inntrykk siden 2012, men trekker heller fram opplevelsen av «å forvalte viktige historier».

– Det er kanskje det som alltid gjør inntrykk på meg: At folk kommer hit med historier som de vil dele, som er noe av det fineste, sterkeste, voldsomste de har opplevd og som de bestemmer seg for å dele med det store fellesskapet, sier hun.

– Det å få lov å forvalte det, det kommer jeg alltid til å ha med meg, sier hun.

54-åringen blir ikke borte fra TV. Hun har varslet at hun til høsten går i gang med et program der hun tar med gjester ut i naturen. Og podkasten Lindmo og co. fortsetter hun også med.

Likevel er det tydelig at den erfarne programlederen opplever det som en overgang at hun nå skal legge opp som talkshow-vert.

Hun sier hun vil savne gode kolleger og «den magiske maurtua» i fjernsynshuset på Marienlyst.

– Det er en veldig nydelig maskin med et varmt hjerte, sier hun.