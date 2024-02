Den 30 år gamle hiten brukes i videoklipp som viser voldelig politi og korrupsjon. På kort tid har låten gått fra 10 000 til 300 000 daglige avspillinger.

– Det er fantastisk å se, sier en av bandets medlemmer, Ulf Ekberg, til Musikindustrin.

«Happy nation» brukes ironisk til klipp som skal illustrere autoritære og korrupte forhold og situasjoner, ifølge Lars Tengroth i Playground. Låten strømmes stort sett i Tyrkia, Tyskland, Polen, Ukraina og USA.

Ekberg er litt overrasket, men mest glad over suksessen til den over 30 år gamle låten.

– Det er utrolig å se hvordan «Happy nation» har blitt et enormt viktig globalt fenomen på Tiktok. Det er virkelig utrolig! Teksten er så passende fordi den handler om at vi alle deler denne planeten og trenger å verne om rettferdighet, fred og klima, sier han.

Ace of Base fra Göteborg var et av verdens største popband tidlig på 1990-tallet og toppet listene i Storbritannia og USA med hits som «All that she wants» og «The sign».