Er du den eneste single i vennegjengen? Finner du ingen kjæreste? Er du dritt lei av å være alene kveld etter kveld? Eller er singellivet helt greit og du ønsker å fortsette med det?

Du er ikke alene! Denne podkasten gir deg tilhørighet i singeluniverset sammen med programleder Marie og hennes ulike single gjester.

Episode #209: Tiktoker Venessa Sundet (18) gjester årets første episode. Hvordan kommuniserer tenåringer i dag, og er det like stort press for få seg kjæreste? Vanessa tar et oppgjør med Tiktok-haters der ute og har et godt råd til dagens single.