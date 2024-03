Totalt ble det presentert 26 nordiske titler under Next on Netflix-arrangementet mandag. På pressemøtet skapte det mest overskrifter at det er Netflix som står bak den nyeste Jo Nesbø-dramatiseringen, med «Exit»-skaper Øystein Karlsen som regissør.

– Vi leter etter en som både stemmer overens med vår idé om hvem Harry Hole er, men som også har sin egen idé om hvem han er, sa Jo Nesbø, som ifølge VG blir showrunner for serien, til TT.

Ny norsk film

Også en ny norsk film meldes å være underveis: «På rett spor», som skal ha premiere i 2025 med «Basic Bitch»-kjente Ada Eide i rollen som rotete og blakke Emilie på 30.

Hun føler at verden går imot henne når hun blir skilt og må flytte inn hos sin sporty bror, som krever at hun må gå Birken for å bli boende. På rollelisten står også Trond Fausa Aurvåg og Christian Rubeck, mens manuset er ved Vilde Klohs og Lars Gudmestad og Hallvar Witzø gjør sin regissørdebut.

«Snøsøsteren» var blant titlene Netflix presenterte på sitt møte i Stockholm om hva som er i vente. Her er de to hovedrolleinnehaverne. Foto: Francisco Munoz / Netflix / Handout / NTB

Mer norsk

«Snøsøsteren», basert på Maja Lunde og Lisa Aisatos bok, får 2024-premiere på Netflix – som bekjentgjorde rollebesetningen mandag: Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland, Ole Steinkjer Øyen og Jan Sælid. Dramatiseringen av bestselgerboken har «Tre nøtter til Askepott»-regissør Cecilie Mosli hånd om.

«Lakseøya», viet kampen mellom to familier som er bitre motstandere i den globale lakseindustrien, får premiere på strømmetjenesten til høsten – med Anne Bjørnstad på regi.

«Pørni 4» av og med Henriette Steenstrup blir å se på Netflix til sommeren allerede, etter at Netflix snappet den opp fra kriserammede Viaplay.

Henriette Steenstrup i «Pørni», sesong nummer 4 blir å se på Netflix. Foto: Monster / Netflix / Handout / NTB

Nordisk satsing

Av serier fra de andre nordiske landene bys det også på en filmatisering av Amanda Romares roman «Halva Malmö består av killar som dumpat mig» med Carla Sehn i hovedrollen, en filmatisering av Alex Ahndorils krim «Nyckelserien», en frittstående oppfølger av «Kastanjemannen» og «Barracuda Queens 2».

Seriene «Deliver Me» og «A Part of You» blir å se allerede til våren, det samme med «Ronja Røverdatter» – som kommer allerede 28. mars.

– Den kreative industrien i Norden er unik, med noen av de mest talentfulle menneskene i verden. Vi er både begeistret og stolte over titlene vi kunngjorde under Next on Netflix i dag, sa Jenny Stjernströmer, nordisk Innholdssjef i Netflix, som lovet en blanding av filmer, serier, dokumentarer og annet innhold fra Norden.