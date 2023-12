Hun beskrev nylig sin Renaissance World Tour som drevet av en maskin. Artisten hadde en finger med i alt fra lyssetting til scenografi for å sikre at stadionturneen hennes overgikk forventningene etter fire års forberedelse.

«Renaissance: A Film by Beyoncé» handler om turneen som fulgte hennes sjuende studioalbum. Filmen er skrevet, regissert og produsert av Beyoncé og hadde norsk premiere 1. desember.

Hun lanserte sin nesten tre timer lange produksjon gjennom AMC Theatres på lignende måte som «Taylor Swift: The Eras Tour»-filmen. Swifts film åpnet med billettrekorden 97 millioner dollar innenlands for en konsertfilm.

Men i motsetning til Swift, hvis prosjekt først og fremst handlet om hennes sceneopptredener, valgte Beyoncé en annen tilnærming ved å tilby mer innsikt i sitt personlige liv.

«Renaissance: A Film by Beyoncé» handler om turneen som fulgte hennes sjuende studioalbum. Filmen er skrevet, regissert og produsert av Beyoncé og hadde norsk premiere 1. desember. Foto: Parkwood Entertainment / handout / NTB

Datteren på scenen

Turneen innkasserte rundt 500 millioner dollar, ifølge Billboard. Artisten åpner opp om å ha operert kneet, noe som tvang henne til rehabilitering en måned før åpningsshowet i Stockholm.

I filmen dukker det opp andre artister med Beyoncé på scenen, inkludert Megan Thee Stallion i Houston. I Los Angeles var Kendrick Lamar gjest sammen med Diana Ross, som sang til Beyoncé på hennes 42-årsdag.

Men av alle kjendisopptredenene var den som stjal showet Beyoncés 11 år gamle datter, Blue Ivy. Sangeren ville først ikke at datteren skulle opptre foran titusenvis av mennesker.

– Hun fortalte meg at hun var klar til å opptre, og jeg sa nei, sier Beyoncé i filmen.

I sin nye konsertfilm «Renaissance» gir Beyoncé et glimt inn i sitt personlige liv under verdensturneen. Foto: Parkwood Entertainment / handout / NTB

Gjenforent med Destiny's Child

Under et stopp i Houston kjørte Beyoncé sammen med moren, Tina Knowles, rundt i det gamle nabolaget i Third Ward før de var innom barndomshjemmet hennes.

Returen til hjembyen markerte en gjenforening mellom Beyoncé og medlemmene i Destiny's Child – som inkluderte Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett og LaTavia Roberson, som ble kastet ut av gruppa.

Nå ser det ut til at det er fred mellom dem. Det ble ikke utvekslet ord foran kamera bortsett fra en kollektiv klem, som Beyoncé kaller en «ny fødsel for oss. Mye helbredelse.»

Vi får høre om sangerens avdøde onkel Johnny – en svart homofil mann som introduserte henne for housemusikk som barn og laget ballkjole til henne. Hun dedikerte «Renaissance»-albumet til ham.