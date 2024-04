På sine første to helger satte mer enn 50 millioner seere seg til for å se regissør Doug Limans versjon av «Road House» på Prime Video.

Ifølge Amazon er det en rekord – som slår alt annet av originalfilm laget for strømmetjenesten, skriver Deadline.

Jake Gyllenhaal i en scene fra «Road House» for vår tid. Foto: Laura Radford/Prime Video/AP/NTB

«Road House» var strømmeklar 21. mars og bød på Jake Gyllenhaal i Patrick Swayzes hardtslående, gamle rolle som utkaster på en røff bar – i nyinnspillingen flyttet fra Midtvesten til Florida. I filmen gjør også MMA-fighteren Conor McGregor sin skuespillerdebut.

Jennifer Salke, som leder Amazon MGM Studios, sier i en uttalelse at nye «Road House» slår an både hos fansen av den ikoniske originalen samtidig som den trekker voldsomt mange nye seere.

– Den gir alle virkelig noe å snakke om, og vi kunne ikke vært mer stolte, sier Salke.

Conor McGregor (t.v.) og Jake Gyllenhaal i et opphetet øyeblikk i nye «Road House», som satte strømmerekord for Prime Video. Foto: Laura Radford/Prime Video/AP/NTB

Verdenspremieren for «Road House» anno 2024 sto under SXSWs filmfestival og skal ifølge bransjebladet ha vært populær blant massene. Regissør Doug Liman var først rasende over at filmen hans ikke ville bli kinovist og boikottet først SXSW-visningen – før han ga seg og dukket opp på premieren.

Også originale «Road House» fra 1989 er tilgjengelig på Prime Video.