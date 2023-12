Olly Alexander som Ritchie i HBO-serien «It's A Sin» fra 2021. Foto: Ben Blackall

Olly Alexander har gjort det skarpt som popsanger – både med bandet Years and Years, som etter hvert gled over til å bli et soloprosjekt. Bak seg har han tre album, der to har gått til topps på den britiske albumlisten, og ti av hans låter har vært inne på landets Topp 40-liste.

Nylig vant han Brit Billion Award etter å ha blitt strømmet 6,5 milliarder ganger globalt, melder Variety.

Han har samarbeidet med krefter som Elton John, Kylie Minogue og Pet Shop Boys – og den norske låtskriveren Caroline Ailin, som var med på å skrive Years and Years-låten «See You Again» med ham.

Det kommende britiske bidraget vil Olly Alexander skrive sammen med landsmannen Danny L. Harle, som ifølge nettstedet Eurovisionfun er hjernen bak Dua Lipas nyeste hitlåt «Houdini» – der Ailin for øvrig også er om bord på låtskriversiden.

Som skuespiller er Olly Alexander Bafta-nominert for hovedrollen i den prisbelønte og kritikerhyllede TV-serien om aidsens inntog, «It's A Sin». Der gjorde han sin versjon av Pet Shop Boys-låten i selskap med Elton John.

– Jeg elsker Eurovision så mye, det er en drøm som går i oppfyllelse, sier han om sitt nye oppdrag.

Eurovision arrangeres i Malmö i mai neste år etter Loreens seier.