Reddit-aksjen får symbolet RDDT, ifølge planene. Men foreløpig foreligger det ingen detaljer om antallet eller prisen på aksjene, eller når børsnoteringen skal skje.

Huffman var med på å etablere Reddit i 2005. Siden har plattformen vokst til å omfatte mer enn 100 000 ulike diskusjonsforum som dekker en lang rekke temaer. I desember ble Reddit brukt av gjennomsnittlig 76 millioner personer per dag, ifølge Huffmans brev til Securities and Exchange Commission, der han kunngjør planene om børsnoteringen.

– Folk kommer til Reddit for å delta i et levende samfunn, et sted som er i kontinuerlig utvikling og hvor alle, hvor som helst, kan kommunisere med likesinnede og dykke ned i ethvert tema, skriver Huffman.

– Samtalene spenner mellom det store til det latterlige, fra det hverdagslige til det eksistensielle, fra det komiske til det alvorlige, skriver han.

Undergruppene på Reddit kalles subredditer. En slik subreddit dedikert til musikkartisten Taylor Swift nådde i fjor en million medlemmer.

Reddit hadde i fjor et underskudd på 90,8 millioner dollar og kunne vise til en omsetning på 804 millioner dollar, ifølge Huffmans brev. Han skriver også at det foreligger planer om å skaffe penger via mer reklame og lisensiering av data til opptrening av kunstig intelligens.