Studioalbumet "This Is Me... Now" gis ut 16. februar til neste år, og feirer jubileet for det som hun kaller søsteralbumet, nemlig "This Is Me... Then", som utkom i 2002.

Førstesingelen kommer i januar og heter "Can't Get Enough". Jennifer Lopez har skrevet og produsert den kommende platen sammen med Rogét Chayed, med andre medvirkende som Angel Lopez, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith og Ink.

Jennifer Lopez og Ben Affleck på motevisning i oktober. Foto: AP

Hun har også hyret inn regissør Dave Meyers til å lage det som i en storstilt pressemelding beskrives som "en sjangerredefinerende og oppslukende filmopplevelse" og "en ekstravagant visuell lydfest med imponerende koreografi, stjernespekkede gjesteroller, kostymer, kulisser og bilder verdige en storfilm".

Ikke nok med det: Lopez lover at "publikum vil bli sittende igjen med følelsen av håp om at ekte kjærlighet kan være mer enn bare en drøm".

Filmen får samme tittel som albumet, "This Is Me... Now: The Film", og blir å se på Amazons strømmetjenesten Prime Video.