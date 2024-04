– Hvis det bare handler om at man skal ha mer, bytte ut ofte, og at garderoben skal vokse uten en nødvendigvis god begrunnelse, så vil jo jeg si: Kjøp klær fra et annet sted, sier han til MinMote.

Temu har fått sterk kritikk for manglende miljø- og bærekraftsfokus, og blir også anklaget for kopierte produkter og svindel. SV har foreslått at det skal innføres nye regler for å gjøre det mindre attraktivt å kjøpe klær på billige nettbutikker som Temu og Wish.

Klimaministeren er ikke uenig.

– Når vi ser på tallene, går det tilsvarende 108 fraktfly med fast fashion-klær fra Kina til Vesten hver eneste dag. Det er enorme mengder med klær som har dårlig kvalitet, som vi vet blir avfall og miljøproblem i veldig stor grad, sier han.

Bjelland Eriksen lover nye regler med strengere produktkrav for å få ned klimafotavtrykket fra bransjen, men han oppfordrer likevel forbrukere til å ta et ansvar selv.