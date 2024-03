Torsdag bekreftet NRK at det blir en ny sesong med «Gauteshow» på NRK TV. Det var VG som omtalte saken først.

– Vi er storfornøyde med gjengen både foran og bak kamera. De har levert morsomme programmer og skapt debatt. Det er en redaksjon vi gleder oss til å jobbe videre med, uttaler redaksjonssjef for humor i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, i en pressemelding.

«Gauteshow», som så dagens lys på Youtube før det kom på NRK, høstet pris for årets morsomste på nett under Humorprisen i januar. Men det vanket også 46 mobbeanklager, noe Kringkastingsrådet avviste i februar.

Ifølge pressemeldingen er programleder Gaute Berg Næss (27) glad for muligheten til mer og uttaler at det er «helt nydelig at vi skal lage ny sesong». Han er åpen om den varierte responsen etter første runde:

– Vi ser jo at noen absolutt hater det, og noen elsker det. Vi har fått bekreftet at folk er forskjellige.

Makkeren Snorre Kind Monsson (23) håper på bedre mottakelse i runde to.

– Det var jo litt mye styr i begynnelsen der, men så roa det seg litt ned. Forhåpentligvis var det bare førsteinntrykket som skapte dårlig stemning.