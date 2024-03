En av bøndene er 29 år gamle Kåre Johan Eriksson fra Meråker.

TV2 skriver dette om den unge trønderbonden:

– Kåre har akkurat kjøpt drømmegården i Meråker, som han har jobbet for hele livet. Han mener selv at han har kjøpt den «fineste gården i Meråker» med sauedrift. Endelig skal han starte livet på gården og håper å finne sin aller første kjæreste som vil dele livet med han. Kåre er en tidvis beskjeden bedårer, som er sosial og har glimt i øyet. Nå ser han etter en sporty og aktiv jente, og drømmer om å finne ei han kan dele lidenskapen for jakt med. I tillegg til gårdsdriften, jobber han fulltid som lærer.

Årets sesong av «Jakten på kjærligheten» får premiere på TV 2 i høst, og på ny er Jan Thomas programleder når de fire hovedpersonene skal lete etter kjærligheten for åpent kamera.

Peder Christopher Braastad (29) overtok nylig ansvaret for slektsgården Simenstad i Brumunddal, som åttende generasjon. Kåre Johan Eriksson (29) har akkurat kjøpt sin drømmegård i Meråker, der han skal drive med sau i tillegg til lærerjobben. Johannes Nærland (26) er melkebonde fra Jæren, som overtok gården etter faren sin i fjor høst.

De fire deltakerne: Kåre Johan Eriksson (29), Camilla Botilsrud Sagen (31), Peder Christopher Braastad (29) og Johannes Nærland (26). Foto: TV2

Fjerde bonde ut er ikke bonde, men drømmer om å bli det. Det er Camilla Botilsrud Sagen (31) fra Kirkenær, kjent som programleder i «God Morgen Norge». Ifølge TV 2s omtale drømmer hun «om å en dag kjøpe en gård i nærheten sammen med en mann som vil dele drømmen og gårdslivet med henne».

Camilla Botilsrud Sagen skal være med på årets «Jakten på kjærligheten» på TV 2. Foto: TV 2 / Handout / NTB

– Mitt store mantra i livet er at «størst av alt er kjærligheten». Med så genuint fine mennesker som Johannes, Camilla, Peder og Kåre, ligger alt til rette for en spennende høst med mye kjærlighet på TV 2, sier Jan Thomas.