Regjeringen har ifølge NRK et mål om at 80 prosent av offentlig sektor skal ha tatt i bruk kunstig intelligens (KI) innen 2025. I akademia er det målet allerede i ferd med å bli nådd, mener statsråden for forskning og høyere utdanning.

Til nettavisen Uniform til Universitetet i Oslo forteller Hoel at de største utfordringene med KI for universitetssektoren er knyttet til vurdering og eksamen.

– Vi er helt avhengige av at samfunnet og arbeidsgivere har tillit til papirene som studentene går ut med, og at de reflekterer den kunnskapen de har. Der er de tradisjonelle eksamensformene kraftig utfordret av generative språkmodeller, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) er tydelig på at utfordringene med kunstig intelligens i universitets- og høyskolesektoren er knyttet til eksamen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hoel viser til at regjeringen har gitt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i oppgave å stimulere til samordning i fagmiljøene, særlig når det gjelder eksamensreglementene.

Snart vil også et KI-regelverk fra EU komme på bordet til regjeringen.

– Norge står klar til å innføre det, fordi vi ser at det er et sterkt behov for et internasjonalt regelverk. Det som EU er i ferd med å vedta nå, er et langt steg i riktig retning, sier Hoel til universitetsavisa.