– Jeg tror de som skulle ansette meg var litt skeptiske da jeg kom på intervju i 2019. Da hadde jeg ikke på meg dressen, for å si det sånn. Det var piercing, caps og tatoveringer.

Øyvind Lindgjerdet skuer ut over Britannia Bar. Selv om han beskriver seg som en «rocka» type, går han i ett med den elegante atmosfæren som kjennetegner luksushotellet.

– Det er bare førsteinntrykket. Familie og venner vil nok si at jeg hører hjemme her.

En ung spire

Øyvind begynte karrieren i utelivet allerede som 16-åring. Han gikk restaurantfag på videregående skole og jobbet deltid som servitør.

Storesøster var sjef på baren Vista, og ga Øyvind en sjanse til å jobbe der når han fylte 18. Søskenparet fra Charlottenlund ble fast interiør på utestedet.

– Jeg var så ung at jeg bare fikk rydde, vaske og pusse glass, men allerede da kjente jeg hvor gøy det var. Når jeg fikk lønn begynte jeg å le og tenkte «hvordan går det an å få penger for å ha det så moro?».

Foto: Emelie Kjærnli

Unggutten følte aldri at han hørte hjemme på skolebenken. Han likte fart og tempo.

Som barsjef på Britannia har han 50 prosent administrativt ansvar, men selv i dag prøver han å sitte så lite som mulig på kontoret.

– Jeg elsker folk og lever for å skape gode opplevelser for andre. Det er avhengighetsskapende å se all gleden som oppstår her på kveldene. Du får ikke den samme følelsen på kontor. Jeg vil heller jobbe 12 timer i baren enn åtte timer på kontoret.

Foto: Emelie Kjærnli

Lang erfaring

Øyvind fikk endelig lov til å stå i baren på Vista da han fylte 20. Der jobbet han som fulltidsansatt i tre år, før han dro til Rica Nidelven og tok på seg deltidsjobb på baren Kos.

Da Rica ble kjøpt opp av Scandic i 2015, ble han barsjef på NordØst på Solsiden. 1. januar 2019 ble han barsjef på Britannia.

– Jeg er nok en huskatt. Jeg liker å gå «all in» i jobben min og har aldri vært så opptatt av å jage dit hvor gresset virker grønnere.

Stortrives

Øyvind legger ikke skjul på at jobben som barsjef på Britannia kan være utfordrende til tider. Det skal tross alt være femstjerners nivå i alle ledd.

Men det er også den beste jobben han noen gang har hatt.

Foto: Emelie Kjærnli

Drink- og vinmenyen er utformet akkurat slik han ønsker det. 34-åringen har fått frie tøyler til å utvikle barene som han vil og finne det beste teamet.

– Jeg er en kvalitetsbevisst person, og det er få steder i landet som har så høy kvalitet som Britannia. Kollegene, arbeidsoppgave – alt er givende. For å trives i jobben trenger jeg et skyhøyt fokus på service og kvalitet. Her har vi begge deler.

Utvikler og forbedrer

Det hadde uansett ikke noe å si dersom arbeidsgiveren var skeptisk til Øyvind i starten. De ansatte han likevel. Og det har de fått uttelling for.

Siden barsjefen ble en del av Britannia-laget har de vunnet priser for Norges beste cocktailmeny, beste signatur-cocktail og publikumsprisen for Norges beste bar. Det er uten å nevne de mange nominasjonene hotellbaren har fått opp gjennom årene.

Prisene har fått plass på en av hyllene i Britannia Bar. Foto: Emelie Kjærnli

– Jeg er litt forfengelig, så det føles bra. Jeg er stolt av det. Samtidig så vet jeg – og gjestene – at det vi serverer på Britannia er av høy kvalitet, uavhengig av prisene. Vi er fullbooket hver eneste helg.

Øyvind lener seg ikke tilbake i godstolen tross suksessen. Til høsten blir det nytt konsept med nye drinker og menyer på Britannia.

– Jeg er selvkritisk og mener alltid vi kan bli bedre på alt, men nå føler jeg virkelig at brikkene begynner å ramle på plass.

Dypdykk i drinker

Helt siden første vakt for 19 år siden har Øyvind interessert seg for cocktailmiksing. Han ble «nerd» innen kort tid. Siden da har han prøvd å lære seg alt han kan.

Nå kan han nesten se på gjestene hva slags drink de vil ha – før de bestiller.

Foto: Emelie Kjærnli

– Cocktails er et fag som må mestres. Alle kan lage drinker, men ikke alle kan lage en god drink. Hvis drinken ikke er perfekt balansert, så må man kunne identifisere hva som er feil og hva som må endres. Det gjør jeg nå, men det tok meg mange år å knekke de kodene.

Forskjellige gjester

Personlig får han nye favoritt-drinker stadig vekk, men som regel bestiller han en klassiker.

– En margarita slår stort sett aldri feil. Eventuelt en negroni. På den andre siden hater jeg drinker med energidrikke. Jeg drakk det mye da jeg var yngre, men nå liker jeg ikke smaken.

Foto: Emelie Kjærnli

Øyvind trives best når gjestene viser genuin interesse i serveringen. Han minnes da han jobbet på nattklubb og gjestene ba om det billigste på menyen med mest mulig alkohol.

– Da ble jeg alltid litt skuffet, for det viste at de ikke brydde seg om hva de fikk i glasset. Det er noe jeg setter veldig pris på med gjestene på Britannia. De fleste som kommer hit er kvalitetsbevisste.

– Da blir det vel også høyere krav til deg?

– 100 prosent. Noen kan se på det som et problem at gjestene her er kravstore, men jeg synes det er helt fantastisk. Jeg pleier å si til teamet mitt at vi skal ikke møte forventningene – vi skal overgå dem. Hvis noen er litt misfornøyde, så får vi høre det. Sånn skal det være. Folk skal gå herfra med en fantastisk opplevelse hver eneste gang. Høye forventninger gir også større mestringsfølelse.

Foto: Emelie Kjærnli

– Blir psykolog av og til

Øyvind jobber også best når det virkelig koker på jobb. Når bordene er fullbooket og det kryr av liv.

Sånne dager foretrekkes over de rolige.

– For meg er menneskene det artigste ved jobben. Jeg elsker å prate med folk, så det passer meg utmerket å møte nye hver dag.

– Hva er det sykeste du har opplevd på jobb?

– Det meste er nok fra nattklubb-dagene. Jeg tråkket på en stett og ble sendt i ambulanse en gang. En annen gang var det en dame som kastet et glass så hardt hun kunne rett mot ansiktet mitt. Det var så vidt jeg rakk å dukke. Generelt sett skjer det mye rart på utesteder, men det er jo også litt av moroa.

– Du har sikkert hørt mye rart også?

– Ja, du blir psykologen til folk av og til. Sånn er det når de sitter og forteller om livene sine. Når du har jobbet i bar like lenge som meg, så får du noen historier.

Å huske væske

I tidligere utelivsspalter har Trd.by spurt hva barsjefene skulle ønske at trondhjemmere ute på byen var bedre på.

Øyvind må tenke seg om.

– Jeg vet ikke helt. Jeg føler at folk glemmer å drikke vann når de er på byen. Det er alfa omega for en vellykket kveld. Her har vi høyt fokus på å skjenke vann til alle gjestene våre og sørge for at det alltid står en full vannkaraffel på bordet. Det er alltid kjedelig når noen har drukket litt for mye og vi må nekte de servering. Jeg tror de fleste hadde holdt seg i god form på byen om de bare hadde husket å drikke nok vann underveis.

