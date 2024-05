Det er mye som skjer i maimånedens siste helg. Her er noe av det du kan finne på.

Live podkast-festival

Hvor: Havet

Når: Fredag og lørdag

Foto: Frøy E. Hamstad

Helgen 24.–25. mai blir det flere live podkast-sendinger på Havet under «Podcast Live!». Noen av podkastene som kommer er Mysterier fra Norge, Nerdelandslaget, Amerikansk armageddon av og med Thomas Seltzer og Kongerekka.

Det er mulig å bestille dagspass, helgepass eller enkeltbilletter. Les mer om arrangementet på Havets nettsider.

Raske Menn 19-års jubileum

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag

Raske Menn besøkte også Trondheim i 2015. Foto: Kai Flatekvål

Raske Menn tar turen til Trondheim med sitt 19-års jubileumsshow. De hinter til at det blir gjensyn med både Youtube-videoer og forestillinger fra opp gjennom årene på showet.

Les mer om forestillingen på Olavshallens nettsider.

Tom Waits-løpet

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag

Bilde fra Tom Waits-løpet i Trondheim i 2017. Foto: Mariann Dybdahl

Tom Waits-løpet er et pub-til-pub-løp som startet i 1999 i Oslo. Siden da har det blitt arrangert nesten hvert år i ulike norske byer.

Løpet er et alternativ til Grete Waitz-løpet og arrangeres for dem som har mer lyst på øl og musikk enn å ta på joggeskoene. I Trondheim er det vanlig å arrangere hyllestkonserter til Tom Waits gjennom kvelden.

Billetter kjøpes i døra. Les mer på Facebook-arrangementet.

Navy Race

Hvor: Lade (Gunnlaugs vei 13)

Når: Lørdag

Foto: Shutterstock

Navy Race er et militærinspirert hinderløp som foregår på land og i vann. Løpet består av utfordrende hinder fordelt på 8 kilometer.

På lørdag arrangeres løpet på Lade, med tre mulige klasser å delta i. Løypa er lagt opp slik at både den utrente skal kunne delta.

Det er mulig å delta alene og med lag. Les mer på nettsidene til Navy Race.

Klubbkveld: Gutterommet

Hvor: Trondheim Mekaniske (Dokkhuset)

Når: Lørdag

Foto: Stian Engh Halstvedt

Klubbkvelden Gutterommet hadde fullt hus da det ble arrangert på Ladekaia i mars. På lørdag arrangeres det på nytt på Trondheim Mekaniske. DJ-ene Ola Høsflot Klæbo og Oscar Otterlei står i spissen for kvelden.

«Gutterommet» byr blant annet på internasjonal housemusikk og boiler-room. Arrangementet har få billetter igjen. Les mer på Dokkhusets nettsider.

Kino-premierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Foto: Synne Moen

I helga er det kinopremierer på Mad Max-filmene «Furiosa» og familiefilmen «Fantasivenner» med Ryan Reynolds på Trondheim Kino. Les mer på Trondheim kinos nettsider.

Trondheim Punkfestival

Hvor: Lager11

Når: Fredag og lørdag

Bilde fra Trondheim Punkfestival i 2022. Foto: Richard Sagen

Det blir to dager med punk og streetfood på Lager11 i helgen når Trondheim Punkfestival inntar byen. Dit kommer blant annet band som Blood Command, Björnarna og Slug Boys.

Les mer på festivalens egen nettside.

Vin og ølsmaking

Hvor: Ulike lokasjoner

Når: Fredag

Foto: FRANK MAY / NTB

Det er flere omvisninger og prøvesmaking av både øl og vin på fredag.

Da blir det blant annet spesialsmaking av modne viner og middag med Roar Hildonen på To rom og kjøkken, ølsmaking i 60 minutter for to på Ølakademiet og omvisning og ølkurs på E.C. Dahls pub og kjøkken.

Grunnkurs i havkajakk

Hvor: Havet

Når: Lørdag

Foto: Lisa Pedersen

Trondheimkajakk arrangerer grunnkurs i havkajakk på lørdagene fremover, inkludert nå til helgen.

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest og være kjent enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan de manøvrerer kajakken. Les mer på Trondheimkajakks nettsider.

Konsert med Brutal kuk og NSB

Hvor: Byscenen

Når: Fredag

Brutal Kuk i Verkstedhallen i 2022. Foto: Kim Nygård

Samme helg som Trondheim Punkfestival går av stabelen, har Brutal Kuk konsert. På fredag står de på Byscenen med NSB, nok et norsk punkband. Ifølge arrangøren selv «ryktes det om andre celebre gjester».

Les mer på Byscenens nettside.

Brettspill-stevne

Hvor: Åsheim ungdomsskole

Når: Lørdag

Foto: Christine Schefte

På lørdag arrangeres en heldags brettspillfestival kalt «Boardcon» i regi av den lokale brettspillforeningen Boardit. Det er blant annet mulig å ta med eget spill, låne fra samlingen eller bli med på andres brettspill.

Les mer på foreningens nettsider.

Bruktsalg og byttemarked

Hvor: Flere steder i byen

Når: Lørdag og søndag

Foto: Emelie Kjærnli

I helgen er det mulig å gjøre kupp på bruktklær. Søndag er det blant annet bruktmarked på Bryggerekka ved Kongens gate Allmenning og på Lager11.

I tillegg er det byttemarked på Sirkus Shopping på lørdag, der du kan bytte opp til tre klesplagg med andre. Samme dag har BrukOm familiedag som blant annet inkluderer gjenbruksverksted.

Finale i Wacken Metal Battle Norge

Hvor: Good Omens

Når: Lørdag

Slik ser det vanligvis ut på Wacken-festivalen. Foto: Daniel Reinhardt / NTB kultur

Wacken Metal Battle er en internasjonal metalband-konkurranse som har eksistert siden 2004. Band i 62 land konkurrerer om å bli best i landet. Vinnerne får dra videre til Wacken Open Air, som er den største heavy metal-festivalen i verden.

I år foregår den norske finalen i Trondheim. Kampen står mellom bandene Slaugterhead og Tessia (Bergen), Last Lightning og Lord Fungus (Oslo) og Malabari og Blodtørst (Trondheim).

Finalen arrangeres på utestedet Good Omens lørdag kveld. Les mer på Facebook-arrangementet.