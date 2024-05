Victoria Schram (31) fra Lade var en av tolv som deltok i årets sesong av «Gift ved første blikk».

Hun ble paret opp med jevnaldrende Johannes Klemp fra Oslo.

Siste episode ble sendt på mandag. Nå deler Schram hvordan det går.

Obs! Denne saken inneholder spoilers fra siste episode.

Foto: Espen Solli / Warner Bros. Discovery

– Et sjokk

– Jeg ble overrasket første gang jeg så han, for jeg trodde at jeg skulle gifte meg med noen jeg aldri hadde sett før. Johannes hadde jeg sett på TV, sier Victoria til Trdby.

Johannes Klemp vant TV-programmet «Love Island» i 2020, der han endte opp med influenser Nora Haukland.

– Det var et lite sjokk å se et kjent ansikt i starten, men det gikk heldigvis fort over.

Det første kysset på bryllupsdagen. Foto: Warner Bros. Discovery

Heiet frem

Victoria og Johannes har tilsynelatende vært en av favorittene i årets sesong av «Gift ved første blikk». Mange har gitt uttrykk for at de hadde tro på paret i sosiale medier.

– Generelt sett var det veldig fint å være med Johannes. Spesielt med tanke på at vi gikk fra å aldri ha møtt hverandre til å dra på bryllupsreise, flytte sammen og være oppå hverandre 24/7. Det kunne ikke gått bedre med tanke på hvor intenst det var.

Foto: Espen Solli / Warner Bros. Discovery

Paret hadde mange fine dager sammen og kom godt overens, men Victoria forsto relativt fort at det nok ikke ville bli dem.

– Det tror jeg at Johannes tenkte også. Vi hadde god kjemi, så jeg skjønner hvorfor folk heiet på oss på TV-skjermen, men jeg ble aldri forelsket. Jeg tror begge visste under TV-innspillingen at dette ikke ville bli den store kjærligheten, sier hun.

Gikk hver for seg

De to valgte å bruke tid hver for seg etter TV-innspillingen. På den måten kunne de prosessere de siste ukene og samle tankene.

– Når vi fikk alt på avstand, så merket vi nok begge at det ikke var så mye der. Det var ikke det savnet som du ville ha kjent på hvis du var veldig interessert.

Foto: Espen Solli / Warner Bros. Discovery

I dag er det lite kontakt mellom Victoria og Johannes.

– Det er ikke noe dårlig stemning mellom oss, men vi lever egne liv hver for oss.

– Hvorfor tror du at det ikke ble dere?

– Jeg har klare tanker om hva slags forhold jeg vil ha, og jeg forsto tidlig at meg og Johannes ikke ville fungere. Han var ikke helt typen jeg ville gått for ellers heller. Du må jo være åpen i et eksperiment som dette, så jeg prøvde å se om det kunne utvikle seg til noe mer, men de romantiske følelsene kom nok aldri for noen av oss.

Foto: Espen Solli / Warner Bros. Discovery

Stille periode

Nå er Victoria singel igjen – og glad for at programmet er ferdig.

Det siste året har livet stått på vent. Hun har nemlig ikke kunnet fortelle noe om hvordan det gikk med paret før siste episode.

– Mange har sett på og tenkt at vi var et par. Jeg er glad for at jeg endelig kan begynne å date igjen nå. Jeg har aldri vært så singel i mitt liv, så nå må jeg sette inn støtet, sier hun lattermildt.

Foto: Privat

Åpen for å date

Hun tror fortsatt det er mulig med kjærlighet ved første blikk, men at det må skje i en naturlig setting der det er umiddelbar kjemi.

– Det vanskelige med dette konseptet, er at du møter bare én person. Det skal mye til for at det er den perfekte matchen og huker av alle boksene både fysisk og personlighetsmessig. Du har dårlige odds i programmet sånn sett.

– Har du fortsatt troen på kjærligheten?

– Det har jeg! Så det er bare å «slide inn i DMs», sier hun og ler.