John Erling Vindheim, designer og daglig leder for Johnny Love, tusler tilfeldigvis nedover gaten. Han er også kledd i helsvart – men det er han som regel, forteller han. I dag har han også på seg merch fra en artist.

– Jeg har blitt gammel nok til at det ikke er noe sommermote jeg synes er «stygt» lenger, men jeg kan si at jeg foretrekker når klærne ikke er alt for kroppsnære. Jeg synes det er fint med volum. Det viktigste er riktignok at selve stoffet i klærne er bra. Sånne stretchy plastklær i dårlig kvalitet er ikke det fineste, i min mening, sier han.

– Jeg tror mange trondhjemmere er sent ute med å handle sommerklærne. Sånn er det hvert år – de kommer i siste liten. Så det blir nok flere sommerkjoler og flere farger etter hvert, sier Charlotte de Staël von Holstein på Shine.