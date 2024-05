«The Substance» er en kroppshorrorfilm, og fikk 13 minutters stående applaus da den søndag hadde premiere i Cannes – som en av filmene som skal kappes om Gullpalmen i år.

Der spiller Demi Moore (61) en kvinne som tester et ulovlig stoff etter å ha fått sparken for å være for gammel. Det skal gjøre henne til en bedre, og yngre, utgave av seg selv.

Den franske regissøren Coralie Fargeat har laget en satire om hvordan det mannlige blikket behandler kvinner, og hva det kan føre til.

Demi Moore (61) er tilbake på Cannes-festivalen for første gang på 26 år – i hovedrollen i «The Substance». Foto: Andreea Alexandru/Invision/AP/AP

For det går galt til slutt – når Moores rollekarakterer injiserer seg med «stoffet», og en yngre versjon av henne (spilt av Margaret Qualley) stiger opp fra kroppen. Også veteranen Dennis Quaid er med, som den sleske filmprodusenten som tilfeldigvis heter Harvey.

Den unge kvinnen lever i sju dager, så må den eldre versjonen få sine sju. Slik skal de veksle, og skildringen av dette resulterer i noen ganske eksplisitte nakenscener.

– Det føltes befriende, det var en ganske rå opplevelse, der jeg ble tvunget til å blottlegge meg både fysisk og psykisk. Da jeg var klar, føltes det som om jeg fikk en større aksept for meg selv, sier Moore.

Det er 26 år siden sist hun var på filmfestivalen i Cannes, da som selskap for eksmannen Bruce Willis. Nå gjør hun et sterkt comeback i hovedrollen i «The Substance».

Den norske kinodistributøren Arthaus har vært til stede i Cannes og sikret seg to av filmene som lørdag konkurrerer om Gullpalmen.

I tillegg til «The Substance» av Coralie Fargeat dreier det seg om konkurrenten «Parthenope» av Paolo Sorrentino, som har Gary Goldman i en ledende rolle.

– «The Substance» er den villeste filmen fra årets festival. Den både sjokkerer og begeistrer med en hensynsløs, humoristisk og grotesk skildring av skjønnhetstyranniet kvinner må stå i, heter det i pressemeldingen fra Arthaus.

De har også sikret seg islandske «When The Light Breaks» av Rúnar Rúnarsson, som fredag kveld konkurrerer med norske «Armand» om priser i sideprogrammet Un Certain Regard.

Filmene kommer på norske kinoer høsten 2024 og vinteren 2025.