Og den kampen har foregått lenge. Den første filmen, som fikk norsk tittel «Apeplaneten», kom i 1968, inspirert av Pierre Boulles science fictionroman «La Planète des singes».

I rask takt mellom 1971 og 1972 fulgte ytterligere fire filmer.

I 2001 ble det en ny runde: Da kom «Planet of the Apes», Tim Burtons nyinnspilling av originalen. Den fikk tre oppfølgere, om enn ikke i samme raske takt – den siste kom i 2017.

Nå er man i gang igjen, og «Kingdom of the Planet of the Apes» hadde norsk premiere onsdag denne uken. Der gjør man nok en gang en nystart i fortellingen om kampen mellom mennesker og smarte aper.

Tøffe tak for mennesket Nova, spilt av Freya Allan, i «Kingdom of the Planet of the Apes». Hun har ettertraktet viten om menneskenes teknologi, ifølge handlingen. Foto: 20th Century Studios/AP /NTB

– Ikke for snill

– Jeg tror denne serien kan fortsette så lenge som helst. Vi har åpnet nye dører for en fortsettelse, sier regissør Wes Ball til TT.

I den nye filmen har det gått flere årtier siden det som utspilte seg i «War for the Planet of the Apes» fra 2017. Caesar er for lengst død. Ulike arter av aper lever i det som virker som fred.

Men gorillaer stormer hovedapen Noas by, dreper faren hans og kidnapper moren. Når Noa leter etter henne, møter han mennesket Mae – som i likhet med ham har et oppdrag. Konfrontasjoner og heftige kamper følger.

– Jeg ville ikke gjøre volden for snill, barn liker å oppleve det som er mørkt. Samtidig fikk det ikke bli for voldsomt. Det er intenst, men ikke blodig. Et voksendrama som også barn kan se, sier Wes Ball om filmen – som i Norge har fått 12-årsgrense.

Handlingen i «The Kingdom of the Planet of the Apes» foregår mange tiår etter der forrige film, fra 2017, sluttet. Foto: 20th Century Studios/AP/NTB

Enormt budsjett

Han har tidligere hatt regi på de tre «Maze Runner»-filmene, som kom i 2014–2018 og også var dystopisk action. På spørsmål om det er hans favorittsjanger, ler Ball og svarer:

– Det var ikke planen, men samtidig elsker jeg dette konseptet med at man tvinges til å starte tiden på nytt.

Størrelsen på hele produksjonen av «Kingdom of the Planet of the Apes» ligner ingenting annet som Wes Ball har opplevd. Budsjettet var større enn for de tre «Maze Runner»-filmene til sammen, konstaterer han.

– Det var fantastisk å se hvordan spesialeffektmakerne jobbet, hvordan de for eksempel skapte apenes utseende. Det var en helt ny verden for meg. Vi gjør ting her som ikke hadde vært mulig å gjøre bare for noen år siden.

Apen Noa, spilt Owen Teague, er en av heltekarakterene i «The Kingdom of the Planet of the Apes». Foto: 20th Century Studios/AP/NTB

Evighetsserie

Ball vokste opp med å se de gamle «Apenes planet»-filmene og håper at filmen han nå har regissert fungerer som en hyllest til dem.

– Jeg er klar over at denne serien er viktig for filmstudioet og økonomien deres. Vi ville at vår film skulle ha en bra slutt, men også at den skal kunne føre til en fortsettelse. Serien har eksistert i 55 år, den kan fortsette i all evighet.