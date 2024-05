Det er 14 år siden Dockery første gangen spilte den adelige lady Mary da «Downton Abbey» dukket opp som TV-serie. Denne uka ble det bekreftet at det skal bli en tredje «Downton Abbey»-film.

Produksjonen er i gang, og et videoopptak – delt på Instagram av produksjonsselskapene bak – viser hvordan mange av de velkjente skuespillerne gjenforenes på hjertelig vis. 42 år gamle Michelle Dockery synes det er «vidunderlig» å møtes igjen.

– Du kommer tilbake, og det er som om tiden har stått stille.

Flere kjente fjes returnerer

Som alltid står Julian Fellowes for manuset, slik han har gjort både for TV-serien og de to foregående filmene. Regissør for tredje film ut blir Simon Curtis, som også gjorde film nummer to, «Downton Abbey: A New Era» fra 2022.

Filmselskapet melder at Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech og Penelope Wilton også blir å se i tredje runde ut.

Det blir også ferskere fjes som Paul Giamatti, Dominic West, Joely Richardson, Alessandro Nivola og Simon Russell Beale.

Ryktet i lang tid

«Downton Abbey» hadde premiere som TV-serie i 2010 og var å se i seks sesonger og 52 episoder fram til 2015. I 2019 kom første film ut, «Downton Abbey», fulgt av «Downton Abbey: A New Era» i 2022.

De innbrakte henholdsvis 195 millioner dollar og 93 millioner dollar i billettinntekter.

Det var allerede solide rykter om at det kom en tredje film, som foreløpig ikke fått noen tittel. I mars i år slang Imelda Staunton – som spilte Lady Maud i de to første filmene og er gift med Jim Carter, alias butleren – med leppa.

– Det vil bli en avsluttende film – der kan du se, sa Staunton, som ikke står på rollelisten til film nummer tre, skriver New York Post.