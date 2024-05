I Trøndelag har det i alle år vært stor tradisjon for at hver enkelt skole lager egne russesanger. Selv om noen videregående skoler fortsatt har sine egne skolelåter, har såkalte «hjemmesnekk»-sanger tatt over i stadig større grad.

Det er rett og slett russesanger laget av kullets ulike russegrupper.

I år var det 13 trønderske russegrupper som deltok i kåringen. Sju av dem ble stemt fram av leserne, og to grupper ble plukket ut av russens hovedstyre. Dermed fikk totalt ni grupper muligheten til å fremføre sin sang i Trondheim Spektrum fredag kveld.

Sent fredag kveld er resultatet klart: Recklezz er årets vinner.

God stemning i saen under kåringen. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Russegruppene har laget sine egen sanger til russefeiringen. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Fullt av publikum i Spektrum under kåringen. Foto: Marion Aaserud Dahlen

En del av russegruppa Fire Fine, som opptrådte på scenen som gruppe nummer syv av ni. Bakerst f.v.: Mila Marsi (19), Beate Knudsen (19), Runa Hugdahl (19), Marthe Rofstad (20), Live Holmvassdahl (19), og Anna Aurora Nolte (19)Fremst f.v.: Elly Røskaft (19), Andrine Skulbru (20) og Eva Ingebrigsten (19). Foto: Marion Aaserud Dahlen