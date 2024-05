Hva blir årets trønderske hjemmesnekk? Det kan du være med å avgjøre.

I Trøndelag har det i alle år vært stor tradisjon for at hver enkelt skole lager egne russesanger. Selv om noen videregående skoler fortsatt har sine egne skolelåter, har såkalte «hjemmesnekk»-sanger tatt over i stadig større grad.

Det er rett og slett russesanger laget av kullets ulike russegrupper.

I år er det 13 trønderske russegrupper som deltar i kåringen. Avstemningen starter 1. mai, og avsluttes ved midnatt 7. mai.

Du kan stemme på én sang i døgnet, så her er det bare å komme tilbake daglig for å sikre at nettopp din favoritt stikker av med seieren!

Vinneren avsløres i Trondheim spektrum og her på Trd.by 10. mai.