Johannes Klæbo sammen med kjæresten Pernille Døsvik på nasjonaldagen. Bildet ble postet på Døsviks instagram. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Det er meldt en nydelig 17. mai i Trøndelag, med mulighet for hele 25 grader i Trondheim og flere andre byer i løpet av dagen.

Vi har spurt trønderske kjendiser om hvordan de har planlagt å feire nasjonaldagen.

Erica og Erika i Trondheim

– Noen venner av meg har leid takterrassen på Dokkhuset, så vi er en gjeng som skal feire dagen der og bare nyte finværet og godt selskap, sier influenser Erica Kvam.

Hun håper også på en hyggelig grillfest i hagen på ettermiddagen.

Anna Edwin og Erica Kvam (til høyre) driver podkasten «Skitshowet» sammen. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Navnesøster og artist Erika Norwich starter nasjonaldagen ved å spise frokost med svigerfamilien.

– Etterpå skal jeg møte familien min i byen for å se på russetoget, ettersom den ene lillebroren min er russ i år, sier hun.

Erika Norwich postet bilde av seg selv i den fine Nordlandsbunaden på sosiale medier. Foto: Skjermbilde fra Snapchat

Fotball-fane

RBK-trener Alfred Johansson og RBK-spiller Ole Sæter skal begge gå i folketoget med fotballklubben.

– Det blir borgertog, ellers blir det bortimot ingenting. Lillebror har bursdag, så vi feirer Herman. Da er det egentlig det som er 17. mai for min del. Fest og fyll er det lite rom for i sesong. Da er det lillebror som får min oppmerksomhet, sier Sæter.

RBK har egen fane i borgertoget. Bildet er tatt på 17. mai i fjor. Foto: David Engmo

Trener Johansson er svensk og har aldri vært med på 17. mai-feiring i Norge før.

– Det blir en ny opplevelse for meg. Det er noe som man som svensk, og til og med i Danmark… man vet liksom at 17. mai er en stor greie, som ikke alltid er like stort på samme måte i Sverige. Det skal bli en spennende opplevelse.

Feirer med Taylor Swift

Artisten Astrid S feirer ikke 17. mai i Norge i år. Det synes hun er synd.

– Det er litt trist, men jeg tenker at jeg har mange 17. mai-er igjen her, så det får gå bra, sier hun til Trdby.

Hun er en av mange som har tatt turen til Stockholm denne helgen. 17.-19. mai står nemlig Taylor Swift på scenen i hovedstaden. Astrid S skal se henne opptre på søndag.

– Jeg vil si jeg er ganske fan. Jeg gleder meg skikkelig til å se showet.

Foto: Kristin Svorte

Astrid S er ikke den eneste trønderske profilen som går glipp av 17. mai i Norge på grunn av Taylor Swift.

Victor Sotberg og forloveden skal feire nasjonaldagen ved å se popdronningen i Stockholm på kvelden.

– Etter det har jeg invitert mange venner til 17. mai-fest hos meg og samboeren min. Jeg håper det blir fint vær så vi får brukt den koselige terassen vår, sier han.

Foto: Privat

Best på fest i hovedstaden

Selveste festdronningen Carina Dahl blir hjemme i Oslo.

Hun skal spise 17. mai-frokost med andre artistkolleger på Sørenga.

– Så blir det innom to andre kalas i løpet av dagen, sier hun.

Carina Dahl viser fram bunadsstrømpa med venner i Oslo. Foto: Skjermbilde fra Instagram

– Trønderfeiring

1 / 2 Kjæresten Pernille Døsvik postet dette bildet av Klæbo i finstasen under frokosten.



Johannes Klæbo starter også dagen med en god frokost. Den nytes sammen med kjæresten, Pernille Døsvik, og med venner i Trondheim.

Deretter skal han gå for Byåsen IL i borgertoget. Det forteller faren Haakon Klæbo til Adresseavisen.

– Trønderfeiring med andre ord, sier han.

Bjarne i bunad

Da Adresseavisen tar kontakt starter DDE-artist, Bjarne Brøndbo, med å fortelle at livet nå har gått inn i en ny fase. At han har barnebarn, har betydning for hvordan nasjonaldagen blir.

– Vi må se barnetoget klokken 10.00 som ender opp i Namsos Sentrum, sier Brøndbo.

Både han og fruen stiller i bunad, forteller han. Hvordan det skal gå, er han spent på.

– Temperaturen blir nok en liten utfordring, men vi snakker om cirka 2 timer i bunad.

Resten av dagen skal han og familien feire hjemme hos eldste sønn, Espen.

– Der blir det shorts og T-skjorte, grilling og generell kos. Ut på ettermiddagen drar jeg og Lise ut til Nord Statland, der vi har sommersted. Ønsker alle en riktig god 17. mai, skriver han.

Møre bein

Programleder og influencer Morten Hegseth har brukt dagen på å gå tur til Sandbakken Sportsstue i 7,5 timer.

Han erkjenner at beina er møre.

– Fremme og veldig fornøyd med valget, skriver han på Instagram.