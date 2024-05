– Vi har sett en enorm økning i antall grupper som utelukkende er opprettet for distribusjon av all slags type narkotika i både større og mindre mengder, over hele landet, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til NRK.

Disse hemmelige gruppene og kanalene er ikke søkbare, og man må ha en invitasjon for å få tilgang, ifølge Kripos. Politiet er ikke invitert, og de sliter med å komme seg inn.

Kripos har bedt Telegram om å dele brukerdata, men Telegram nektet.

– Telegram samarbeider ikke like smidig som Snapchat, sier Christoffersen.

Telegram-sjefen Pavel Durov er en regimekritiker som flyktet fra hjemlandet Russland etter å ha nektet å gi brukerdata til myndighetene. I flere intervjuer har han sagt at han verdsetter personvern.

Christoffersen sier at Kripos har informasjon om at barn helt ned i 13-årsalderen har fått kjøpt narkotika på plattformen.