– Det er en lang vei å gå for å redusere klimaavtrykket for norsk netthandel, spesielt når det gjelder emballasje, pakking og leveranser. Det er mye luft og plast som transporteres, og det er kun en femdel av forbrukerne som får muligheten til å velge miljøvennlige alternativer, som for eksempel fossilfri transport, sier Ardalan Fadai, ehandelsansvarlig hos Nets, i en pressemelding.

Rapporten «Norsk E-handel 2023» fra Nets, som er tilbyder av betalingskort og elektroniske betalingsløsninger, baserer seg på en undersøkelse med 3600 norske deltakere gjennomført av Sifo/Kantar.

Her kommer det altså fram at fire av ti nordmenn er opptatt av at nettbutikkene de handler hos, bryr seg om miljøeffekten av deres virksomhet.

Unge og kvinner er mer miljøbevisste

Det er de yngre aldersgruppene og spesielt kvinner som bryr seg mest, ifølge rapporten. Halvparten av kvinnene som svarte i undersøkelsen, sa at de brydde seg om dette, og en tredel av disse svarte at de velger et miljøvennlig fraktalternativ om de kan.

Undersøkelsen viser samtidig at de eldre også er opptatt av klima- og miljøavtrykket når de netthandler, men er dårligere enn de yngre til å faktisk velge disse løsningene.

– De yngre, derimot, handler mer som de mener, hvor fire av ti velger miljøvennlige løsninger når de får muligheten, opplyser Nets.

Sverige ligger foran

Ifølge rapporten er norske forbrukere mindre miljøbevisste enn sine svenske naboer, der over halvparten bryr seg om hvor miljøvennlige nettbutikkene de handler i, er. Fadai mener dette kan ha noe å gjøre med hvilke løsninger som tilbys.

– Nettbutikkene i Norge henger etter sine svenske naboer, der en stor del av de største nettbutikkene tilbyr miljøvennlig distribusjon og noen kun slik distribusjon. Vi forventer imidlertid at miljøvennlige leveringsalternativer i Norge vil øke. Det kan bli et viktig konkurranseparameter for nettbutikken, sier Fadai.