Onsdag 22. mai åpnet kafeen Flor i Sluppenveien 15.

– Vi ønsker å skape et byliv her, både for de ansatte i kontorbyggene rundt, folk i nærområdet og besøkende på Sluppen, sier prosjektleder i R. Kjeldsberg, Eva Lotte Johansen.

Kafeen har blant annet fått nytt langbord så store gjenger også får sitteplasser sammen. Foto: Emelie Kjærnli

Noe for alle

Selskapet R. Kjeldsberg eier flere kontorbygg på Sluppen.

Nå har de slått seg sammen med matkonseptet De Tre Stuer, eid av 4Service, for å åpne en kafé for alle i nærheten.

Matfaglig ansvarlig Kristin Gautvik har stått i spissen for maten på kafeen.

Kristin Gautvik er matfaglig ansvarlig i De Tre Stuer. Foto: Emelie Kjærnli

– Sluppen har manglet en uformell møteplass siden Cafe Aksen la ned i lokalet her i fjor. Det er mange kantiner i området, men få kafeer, sier Gautvik.

– Nå håper vi å også treffe besøkende på Sluppen generelt. For eksempel kan studenter komme innom og kjøpe seg en kopp kaffe for å ta med før eksamen, sier Johansen.

Den nye kafeen har fått biljardbord. Foto: Emelie Kjærnli

Måltid på dagtid

Kafeen blir åpen klokken 07.30–14.30 hver dag. I første omgang satser de på hovedsakelig på frokost- og lunsjtilbud.

Det blir blant annet servering av påsmurt hjemmebakst, salater, boller og kaker, italiensk pizza og smoothie.

Foto: Emelie Kjærnli

– Vi håper det blir en kafé med god atmosfære. Fokuset vårt er service og at det skal være lett å ta med seg maten på farten, sier Johansen.

Menyen tar utgangspunkt i mat som går fort å lage, så gjestene ikke må vente lenge på å få seg lunsj.

Jan-Terje Walaunet og Jobelle Jenssen står bak disken i den nye kafeen. Foto: Emelie Kjærnli

Oppgraderte møbler

Nesten alt av innredning på kafeen er gjenbruk. Stoler, bord, pynt og bøker er kjøpt på Finn.no eller brukthandler i Trondheim og omegn.

– Det har vært viktig for oss å ta vare på det som kan brukes. Vi vil ha en bærekraftig kafé, sier Gautvik.

Foto: Emelie Kjærnli

Kafeen skal også fungere som kantine for de ansatte i bygget.

– Men vi ser at det har vært etterspurt med en kafé for hele området, så dette er et konsept som dekker behovet for begge deler.

Laget håper å utvide åpningstidene etter hvert. Visjonen er å kunne servere middag og ha after work-arrangementer med tiden.

Foto: Emelie Kjærnli

God åpningsdag

Navnet på kafeen er inspirert av R. Kjeldsberg grunnlegger, Rasmus Flor Kjeldsberg, som startet Kjeldsberg kaffe i 1856.

– De Tre Stuer presenterte konseptnavnet. Vi synes det passer godt med hva kafeen skal være. Det representerer initiativ og frodighet, sier Johansen.

Kafeen ligger i nærheten av Lager11 på Sluppen. Foto: Emelie Kjærnli

På åpningsdagen er de to kvinnene både spente og fornøyde.

– Det begynner å se ut som jeg håpet på. Lokalet er fantastisk og jeg har godfølelsen, sier Gautvik.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger så langt. Det virker som gjestene allerede er fornøyd, så vi gleder oss til å se fortsettelsen, sier Johansen.