For syv år siden startet Ragnhild Blikø sin egen kleskolleksjon, ByBliko. I en alder av 63 åpner hun butikk med merket i Trondheim.

– Det er en uting at damer mener de er «for gamle» for finne på noe nytt i livet. Jeg forstår meg ikke på det. Folk sier at jeg er «tøff», men det er jeg ikke. Jeg gjør bare det jeg har lyst til å gjøre, sier den nye butikkeieren.

Foto: Emelie Kjærnli

Lang erfaring

Ragnhild utdannet seg innen søm rett etter videregående, på 80-tallet. Da barna ble voksne begynte hun på Husfliden mens hun bygget opp egne klesfirmaer.

I 2017 etablerte hun ByBliko i hjembyen Levanger.

– Jeg ble overveldet av responsen. Det kom billass med damer fra Trondheim som skulle handle der, fordi de hadde hørt at ByBliko var noe spesielt.

Ragnhild lager design og prototyper av alle klær hun selger. Foto: Emelie Kjærnli

Gjennomtenkt design

Utvalget i ByBliko består hovedsakelig av linklær. Ragnhild er opptatt av fine snitt og at klærne skal se bra ut på alle typer kropper.

– Kvalitet i alle ledd er det viktigste for meg. Jeg har valgt den beste linen jeg har klart å finne og designer alle klærne selv før de produseres i utlandet. Jeg vil at plaggene skal være tidløse og lager klær som jeg selv vil gå i, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

ByBliko har også en nettbutikk.

– Men jeg vet at mange kvinner ønsker å prøve, se og kjenne før de kjøper klær. Jeg synes også det er trivelig å møte kundene, så det er fint å ha et fysisk lokale.

Foto: Emelie Kjærnli

Strategisk plassering

Ragnhild flyttet til storbyen i fjor etter å ha giftet seg med en mann fra Trondheim.

Siden hun kommer fra Innherred, måtte selvsagt den nye butikken ligge i Innherredsveien 12.

– Når jeg avviklet butikken i Levanger, så kjørte jeg alt jeg hadde til et minilager i Trondheim. I mars fikk jeg vite om dette lokalet. Det er veldig sentralt. Alle som tar buss eller bil i Innherredsveien kommer til å se butikkutstillingen fra vinduet.

Nysgjerrige forbipasserende tittet inn i butikken dagen før åpning. Foto: Emelie Kjærnli

Bestemte yrket tidlig

Allerede som liten var hun glad i å skape noe nytt og være kreativ. Hun forsto tidlig at det ikke var noen andre yrker som fristet enn syerske og designer.

– Mange teller ned til pensjonsalder, men jeg har funnet ut at jeg ikke kan pensjonere sjela mi. Å åpne denne butikken gir meg energi, og det er nå jeg har muligheten. Det er rett og slett bare noe jeg har fryktelig lyst til å gjøre.

Foto: Emelie Kjærnli

Nisjebutikk

Butikken hadde første åpningsdag fredag 24. mai. Fremover vil den være åpen fra onsdag til fredag klokken 11.00–17.00 og på lørdager klokken 11.00–15.00.

– Hvordan er følelsene rundt oppstarten nå?

– Jeg er ganske rolig. Dette er min nisjebutikk, som gir en mulighet for damer i Trondheim til å kjøpe klær med lokalt design. Bare tiden vil vise hvordan det går.