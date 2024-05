– Det er et paradoks at barnas dag har blitt den dagen hvor mange drikker alkohol fra morgen til kveld. Undersøkelsen viser at mange synes dagen har blitt for alkoholmarinert, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til.

I undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av-og-til, svarer 51 prosent at det har blitt vanlig å se mye alkohol i gatene på 17. mai på nasjonaldagen.

Like mange synes alkohol har en for stor plass i 17. maifeiringen.

– Når det blir mye alkohol i gatene, vil det også prege nasjonaldagsfeiringen til alle andre som er ute for å se på barnetog og spise is, sier generalsekretæren.

– Vår oppfordring er at vi må ta hensyn til hverandre og unngår fyll i gatene på 17. mai.