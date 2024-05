Kaisa Amdam og Georg Hopsø er selverklærte «vandreruss». De har ingen russegruppe – og trives godt med det.

– Vi er kanskje sett på som de litt «rare», sier Kaisa.

– Hvordan da?

– Vi er ikke med i noen russegruppe, vi har laget egne russeklær og vi møtes ofte uten at det blir grisefyll. Jeg synes vi er de kule da, smiler hun.

Kaisa bor i Stjørdal, men besøker kjæresten Georg i Trondheim ofte. Foto: Mariann Dybdahl

Roligere møter

Tirsdag kveld fulgte Trd.by russegruppa «Top Class 2024» fra vors til byen.

Mens guttene i Top Class var godt i gang med drikkingen, samlet Kaisa og Georg seg med medelever fra Trondheim Katedralskole som heller ikke er med i noen russegruppe.

De seks spiste pizza, satt ut snacks og spilte brettspill.

Mange av dem drikker alkohol og er glad i å feste av og til, men i mindre grad enn mange andre russ.

Tirsdag var det brettspillet «politisk ukorrekt» som sto på planen. Foto: Mariann Dybdahl

Russen i Top Class hørte på høylytt russemusikk og hoppet til bassen i låtene før de dro på byen på tirsdag. Det har de gjort stort sett hver dag siden russetiden startet.

For Katta-elevene ser de fleste dagene annerledes ut.

– På hjemmefesten vår på fredag spilte vi mye Sinatra og jazz. Andre har kanskje en mer vill russetid, sier Georg.

Lager egne fester

Vegard Adolfsen er en av vennene som kom på besøk på tirsdag. Han er glad for at det har vært mulig å ta det med ro noen av dagene.

Foto: Richard Sagen

– Jeg synes russetiden så langt har vært fin. Det er godt at det ikke har vært arrangementer hver eneste kveld, så vi også kan fokusere på skole, sier han.

De har vært med på russedåp, låvefest og hjemmefester, men har ikke festet hver dag.

– Vi er ikke alene, selv om vi er uten noen russegruppe. Vi sitter ikke og venter på telefoner om fest – vi skaper vår egen, sier Kaisa.

Foto: Mariann Dybdahl

Kan være like greit

NTNU-stipendiat i sosiologi, Marius Vigen, mener at man også kan ha en god russetid selv om man ikke er med i en russegruppe.

– Samtidig er det mange som opplever disse gruppene som utestengende, med god grunn. Russegruppene er designet for å være sosiale for de som er innenfor, med noen tydelige grenser utad.

Doktorgrads-stipendiat Marius Vigen. Foto: NTNU

Han tror russ uten en gruppe likevel kan oppleve fellesskap ved å slå seg sammen med likesinnede som heller ikke er med, eller vil være med, i russegrupper.

– For dem som ikke er med, kan det virke samlende å ta avstand fra russegruppene sammen. Man ser antydninger til at noen ikke lenger ønsker å være med på den ekskluderende utviklingen, fortsetter han.

Fikk aldri invitasjon

Ingen av de seks vennene hos Kaisa har blitt spurt om å være med i en russegruppe.

– Men jeg hadde nok sagt nei uansett, sier Vegard.

– Jeg tror mange antar at jeg ikke er interessert, blant annet fordi jeg også prioriterer skole i russetiden. Det har de for så vidt rett i, sier Georg.

Vennene samles ofte hjemme hos Georg på Byåsen. Foto: Mariann Dybdahl

Redd det blir verre

Kaisa, Georg og resten føler ikke på noe tap ved å være uten en russegruppe, men er bekymret for utviklingen i Trondheim.

– Da mamma var russ, var hele klassen samlet i russetiden. Sånn er det ikke lenger, sier Kristoffer Kvale.

– Russegrupper gir en direkte mulighet for å utestenge. Mange fester er eksklusive for gruppa, så de som ikke er med kan gå glipp av mye, sier Vegard.

Kaisa prater med Kristoffer mens resten setter seg til bords. Foto: Mariann Dybdahl

Gjengen håper at russebuss-kulturen i Oslo aldri kommer til Trondheim.

– Russen i hovedstaden har opplevd å måtte gå gjennom opptakskrav for å få være med på russebusser. Jeg tror ikke det blir så ekstremt her med det første, men jeg håper uansett det fenomenet aldri kommer hit, sier Kaisa.

På veggen henger det bilder fra da Georgs besteforeldre var russ. Russen i dag tror at det var en mer sosial russetid for en og to generasjoner siden. Foto: Mariann Dybdahl

Frivillig og ikke

NTNU-stipendiat Vigen forteller at det har blitt stadig vanligere med russegrupper i Trondheim de siste årene.

– At mange russ i Trondheim vil være med i en russegruppe, men ikke får muligheten til det, er et stort problem, sier han.

Kaisa og Georg satt frem flere typer pizza, snop, Urge, Sprite, boksøl og en flaske vin til gjestene. Foto: Mariann Dybdahl

Håper på endring

Like før russetiden skrev Kaisa et debattinnlegg i NRK, der hun oppfordret russen til å ta vare på hverandre og inkludere.

Hun ba også om flere tiltak fra politikerne.

– Det er et problem at russen i Trondheim ikke har et gratis sted å oppholde seg i russetiden. Det gjør at mange må danne grupper for å feste hjemme eller i telt. Jeg tror russetiden hadde vært mer inkluderende uten mange grupper. Jeg vil ha tilbake det foreldrene våre hadde i sin russetid.