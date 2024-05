Rami Chumber ble valgt til ny leder av Studentersamfundet etter en nervepirrende avstemning 27. februar.

Det var så vidt det gikk. 51,5 prosent av stemmene. Akkurat nok til å få flertall.

– Jeg har vært i debatter før, men det var utrolig skummelt å sitte der den dagen. Du representerer bare deg selv og dine egne synspunkter. Det fine er at du ikke skuffer noen andre enn deg selv hvis du ikke når opp. Jeg ville ha respektert det hvis medlemmene ikke ville ha meg.

Rami Chumber Vis mer ↓ Aktuell: Ny leder av Studentersamfundet. Bakgrunn: Født i 2000 og oppvokst på St. Hanshaugen i Oslo. Utdanning: Gikk på Oslo Katedralskole. Studerer nå datateknologi på NTNU. Jobber som: Bartender/servitør på Digs ved siden av ledervervet.

Toppverv

17. mai tok han offisielt over som leder. I et år fremover skal han representere de 16 000 studentene i byen som er medlem på Samfundet.

Det gir mye ærefrykt.

– Jeg tror jeg må passe på å ha tunga rett i munnen, for du blir på mange måter stemmen til studentene her i byen med dette vervet. Det føles stort og fint å ha fått den tilliten.

Foto: Emelie Kjærnli

En engasjert stemme

Rami har vært engasjert helt siden starten av tenårene. Det tok ikke lang tid før han innså at han var en mann med hjertet på venstresiden.

– Jeg pleier å si at jeg alltid har vært venstreorientert, men engasjementet tok nok virkelig fatt i meg etter at Solberg-regjeringen ble valgt i 2013.

Foto: Emelie Kjærnli

24-åringen la ikke skjul på de politiske ståstedene under valget i februar. Fra talerstolen ba han om et mer høylytt Studentersamfund og oppfordret til «bråk og aktivisme slik at de hører oss nede i Oslo».

– Hva mente du med det?

– Studentene har vært i front for mange samfunnsendringer gjennom årene. Det er ikke altfor lenge siden det store studentopprøret i 1993. I dag virker det som det er lite opprørsvilje blant studentene. Det vil jeg gjøre noe med.

– Ikke nok å elske det

Den ferske lederen har bodd på St. Hanshaugen i Oslo omtrent hele livet. I 2020 flyttet han til Trondheim for å studere datateknologi. Han hoppet inn i verv hos både Samfundet og Uka-festivalen omtrent med en gang.

Nå har han begrenset tid å bruke på hobbyer og studier.

– Det har vært utrolig fint å studere her. Så langt har årene i Trondheim har vært den beste tiden i livet mitt.

Foto: Emelie Kjærnli

På få år har Rami blitt enormt glad i byen, studentene og det store røde bygget i Elgester gate.

– Du må brenne for Samfundet for å ta på deg et verv som dette, men at du elsker organisasjonen er ikke nødvendigvis nok. Jeg var veldig nervøs for om medlemmene ville ha meg som leder. Det gir meg enorm motivasjon at jeg har dem i ryggen.

Mer engasjement

Rami håper på flere studentopprør, aksjoner og demonstrasjoner på Samfundet det kommende året.

Personlig brenner han mest for økt studiestøtte, de økende forskjellene i Norge, frigjøring av Palestina og klimakrisen.

– Jeg skjønner at vanlige folk ikke klarer å bry seg så mye om klima akkurat nå, når prisene går opp og økonomien er i tankene hele tiden. Men for meg er det alltid en kampsak.

Foto: Emelie Kjærnli

– Så folk kan forvente et mer venstreorientert Samfundet nå?

– Jeg skal være varsom med det, for det er over 16 000 studenter på Samfundet. Alle skal oppleve at de representeres. Så det er viktig for meg å invitere medlemmene inn i diskusjonen. Samtidig var jeg tydelig på meningene mine i Storsalen da jeg ble valgt og har fått tilliten til å utforme den politiske profilen vår.

Får vise frem giga-prosjektet

Den ferske Samfundet-lederen blir også kastet rett inn i et av Trondheims største byggeprosjekter de siste årene: Nemlig nybygget som bygges på fengselstomta.

Bygget har vært under arbeid siden 2021. Etter planen blir det storslått åpningsseremoni lørdag 10. august.

– Det er mange som har jobbet mye mer med nybygget enn meg, men det er utrolig stas at jeg får åpne det. Det er inspirerende at lederne før meg har fått til dette. Jeg skal gjøre mitt beste for å få det i havn på en god måte.