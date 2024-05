– Han lyver, og de (Netflix) lyver, sa kvinnen til intervjuer Piers Morgan, og kom med følgende beskjed til Gadd: «La meg være i fred». I intervjuet kaller hun Gadd «psykotisk» og «løgner», ifølge Youtube-kanalen «Piers Morgan Uncensored».

I intervjuet som den britiske journalisten og skribenten offentliggjorde torsdag, benekter den skotske kvinnen at hun har stalket Gadd og ventet utenfor huset hans. Hun har kun truffet ham «to-tre ganger», opplyser hun.

Hun nekter for å ha angrepet kjæresten hans og kontaktet foreldrene, slik det skildres i serien. Tross nærgående spørsmål fra Morgan nektet hun også for å ha sendt Gadd 41.000 e-poster og 106 brev, men sa det dreide seg om «noen få e-poster», et brev og 18 meldinger på X.

– Jeg hadde et lekereinsdyr, innrømmet virkelighetens «Martha».

Føler seg brukt

Allerede dagen før intervjuet ble offentliggjort, gikk virkelighetens Martha rett i strupen på Piers Morgan. Ifølge den skotske avisen Daily Record føler hun seg «brukt».

Mange har reagert på at Piers Morgan valgte å løfte fram kvinnens identitet i videointervjuet, og skriver på Instagram-kontoen hans at han gir henne den oppmerksomheten hun ønsker – og at hun burde beskyttes mot seg selv.

Andre spør om man ville gitt en mannlig stalker samme oppmerksomhet, og sier intervjuet var «uansvarlig» og «uetisk» fordi Gadd selv har fortalt at den ekte Martha er «mentalt syk», ifølge The Independent.

«Baby Reindeer»-skaper Richard Gadd satte i gang et globalt fenomen med serien om å bli stalket av en kvinne. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Vil saksøke Netflix

Morgans intervju var første gangen kvinnen stilte opp med fullt navn. Hun fortalte ifølge Deadline at hun følte seg «tvunget» til å fortelle sin side av historien etter at Netflix-serien ble en global seersuksess – noe som har ført til trusler mot henne.

– Det er skrekkelig og kvinnehatende. Noen av dødstruslene på nett har vært skrekkelige, sier kvinnen, som hevder at Netflix ikke kontaktet henne før serien ble vist.

Netflix har kalt serien «en sann historie», og onsdag sto de fortsatt fast ved dette, til tross for at virkelighetens «Martha» hevder den er «ren fiksjon» og «overdrivelser». Nå vil hun saksøke strømmetjenesten, har hun uttalt i flere intervjuer.

Journalist ble forfulgt

Hun avviser også å ha vært tiltalt eller fengslet for stalking. Selv om seriens siste episode viser dette, har Richard Gadd kun opplyst at virkelighetens stalking sluttet. Til The Times uttalte han:

– Jeg ønsket ikke å kaste noen som var så psykisk syk i fengsel.

Samtidig har en annen journalist som også har intervjuet kvinnen, uten å navngi henne, stått fram og fortalt om hvordan hun angivelig forfulgte ham i tiden etter intervjuet – som ble gjort for Daily Mail i slutten av april. Hun begynte å ringe ham allerede samme dag som han hadde gjort intervjuet.

– I mine 30 år i journalistikken har jeg aldri opplevd en tilsvarende flodbølge av telefoner, skriver Sears, som også ble uthengt på kvinnens sosiale medieplattformer, i Daily Mail.

Paneldebatt i USA

Mens alt oppstyret rundt «Baby Reindeer»-intervjuet fant sted i Storbritannia, var Richard Gadd og Jessica Gunning, som spiller stalkeren Martha i serien, i USA.

Med på turen var også Nava Mau, som spilte Gadds kjæreste, og «Baby Reindeer»-regissør Weronika Tofilska. De deltok blant annet i en paneldebatt hos Directors Guild of America om den kritikerroste serien, som forventes å innbringe nominasjoner til både Emmy og Golden Globe.

Fredag formiddag, 13 timer etter at «Piers Morgan Uncensored»-kanalen hadde lagt ut videointervjuet, var det vist 3,7 millioner ganger.