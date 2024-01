HBO-serien «Succession» var på forhånd regnet som favoritt under prisutdelingen, som fant sted natt til tirsdag norsk tid.

«Succession» stakk av med til sammen seks priser. Foruten prisen for beste dramaserie, fikk den Emmy for beste mannlige og beste kvinnelige dramaskuespiller, til henholdsvis Sarah Snook og Kieran Culkin.

Det er tredje gang «Succession» vinner prisen for beste dramaserie. Familiesagaen som følger en dysfunksjonell familie i sentrum av et medieimperium, vant denne gangen prisen for sin fjerde og endelige sesong.

Den svenske skuespilleren Alexander Skarsgård, som var nominert for sin rolle som Lukas Matsson i «Succession», nådde ikke opp i dramaseriekategorien. Han måtte seg slått av Matthew Macfadyen i kampen om prisen for beste mannlige birolle.

«The Bear» er kåret til beste komedieserie. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Kokke-komedie

«The Bear», som handler om en kokk som prøver å få familiens sandwichbar i Chicago på rett kjøl, har også vunnet seks Emmy-priser – det vil si alle kategorier serien var nominert i. I tillegg til prisen for beste komedieserie har seriens hovedrolleinnehaver Jeremy Allen White vunnet prisen for beste skuespiller i en komedieserie.

Hans medskuespillere Ayo Ededbiri og Ebon Moss-Bachrach har fått prisene for henholdsvis beste kvinnelige og mannlige birolle.

«The Bear» har også vunnet prisene for beste manus og regi. Inkludert de fire prisene serien vant under Creative Arts Emmys, har «The Bear» dermed sikret seg ti Emmy-priser i denne runden, flere enn noen andre show.

Emmy-prisutdelingen skulle ha funnet sted i fjor høst, men på grunn av Hollywood-streiken ble den utsatt til 15. januar i år.

«Beef» har fått Emmy-prisen for beste miniserie.

Emmy til Elton John

Den britiske musikeren Elton John fikk under prisdrysset plass i en eksklusiv klubb.

76-åringen har nå nemlig status som EGOT – som betyr at han har vunnet en Emmy innen fjernsyn, en Grammy for musikk, en Oscar for filminnsatsen din og en teater-Tony i løpet av karrieren.

Elton John sikret seg mandag årets Emmy for beste direktesendte konsert med «Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium», som ble strømmet på Disney+ i november 2022.

Elton John har nå status som EGOT – som betyr at han har vunnet en Emmy innen fjernsyn, en Grammy for musikk, en Oscar for filminnsatsen din og en teater-Tony i løpet av karrieren. Bildet er fra en konsert ved Det hvite hus i 2022. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Ydmyk

Sangeren har nylig operert kneet og var ikke selv til stede på seremonien.

– Jeg er utrolig ydmyk over å slutte meg til en usannsynlig talentfull gruppe EGOT-vinnere i kveld, sier John i en uttalelse.

– Reisen til dette øyeblikket har vært fylt med lidenskap, hengivenhet og urokkelig støtte fra mine fans verden over, fortsetter han.

Engelskmannen har vunnet seks Grammy-priser gjennom karrieren. Tonyen fikk han for beste originale sang for «Aida», og han fikk i sin tid to Oscar-priser for blant annet låten «Can You Feel the Love Tonight?» fra «The Lion King.»

Blant andre EGOT-vinnere er Rita Moreno, Jennifer Hudson og Whoopi Goldberg.